Được mệnh danh là mẹ bầu đẹp nhất nhì Vbiz, Hà Hồ gây choáng khi lộ mặt mộc ở những tháng cuối thai kỳ

Hậu trường 07/09/2020 15:14

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở những tháng cuối thai kỳ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Đoan Trang bất ngờ đăng tải khoảnh khắc tụ họp bên cô bạn Hồ Ngọc Hà. Theo đó, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” còn đưa cậu quý tử Subeo đi cùng.

Qua khoảnh khắc được chia sẻ, bé Sol nhà Đoan Trang tiếp tục ghi điểm bởi nét đẹp lai Tây, mái tóc dài và nụ cười thân thiện. Trong khi đó, Hà Hồ và Đoan Trang tỏ ra vô cùng vui vẻ khi chụp ảnh cùng dàn nhóc tỳ.

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Subeo nhà Hà Hồ chiếm trọn spotlight với biểu cảm nhí nhố - Ảnh: FB

Đặc biệt, nhan sắc của mẹ bầu Hồ Ngọc Hà ở những tháng cuối thai kỳ thu hút sự chú ý hơn cả. Nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản và để mặt mộc tự nhiên nhưng chẳng hề bị “dìm hàng”. Có thể thấy, dù đã ở những tháng cuối thai kì nhưng Hà Hồ vẫn sở hữu gương mặt thon gọn, làn da trắng hồng căng mọng khiến nhiều người ghen tị.

Ở khoảnh khắc chụp cận mặt mộc không son phấn, “nữ hoàng giải trí” không để lộ bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào ở tuổi 36. Trước đó, cô từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi duy trì chế độ luyện tập yoga trong suốt thai kỳ. Đây chính là một trong những bí quyết duy trì nét thanh xuân của người đẹp.

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Mẹ bầu Hà Hồ rất chăm chỉ luyện tập yoga - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước cuộc hội ngộ của gia đình 2 ngôi sao nổi tiếng. Bên cạnh đó là những bình luận khen ngợi sắc vóc của Hồ Ngọc Hà: “Chị Hà bầu mà trông gọn và xinh quá”, “Mẹ bầu mà đẹp quá”…

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