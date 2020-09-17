Hà Hồ chính thức đăng ảnh khoe bụng to vượt mặt ở tháng cuối thai kỳ nhưng sau đó lại có động thái khó hiểu

Hậu trường 17/09/2020 17:30

Sau khoảng thời gian giấu giếm, “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà bất ngờ công khai ảnh bụng bầu tháng cuối thai kỳ trên trang cá nhân.

Từ sau thông tin mang song thai, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong khoảng thời gian mang thai, nữ ca sĩ luôn tìm cách giấu dáng trong những bộ trang phục rộng thùng thình.

ho ngoc ha 1
Hồ Ngọc Hà thường xuyên diện đồ giấu dáng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi bước vào những tháng cuối thai kì, Hà Hồ dường như đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ “tin vui” trước công chúng. Trên mạng xã hội, người đẹp liên tục chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp đến khán giả. Dẫu vậy, cô nàng chưa từng để lộ ảnh bụng bầu.

Mới đây, sau chuỗi ngày che chắn, Hồ Ngọc Hà bất ngờ khoe ảnh bụng bầu vượt mặt lên trang Instagram cá nhân. Cụ thể cách đây ít phút, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc vô tư tạo dáng trên phố.

ho ngoc ha 2

Cuối cùng Hà Hồ cũng đã đích thân khoe bụng to vượt mặt ở cuối thai kì – Ảnh: IG

ho ngoc ha 3

Mẹ bầu Hà Hồ gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp - Ảnh: IG

Qua đoạn clip được chia sẻ, Hà Hồ diện váy bầu dáng rộng nhưng vẫn để lộ vòng 2 nhô cao. Động thái này của “nữ hoàng giải trí” khiến nhiều người tin chắc rằng cô và Kim Lý sắp chào đón 2 thiên thần nhỏ. Cách đây vài ngày, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã thay mặt Hà Hồ xác nhận thông tin cô nàng đang mang song thai ngay trên sóng livestream.

Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì mà Hà Hồ đã nhanh chóng xóa đi khoảnh khắc khoe bụng bầu này trên trang cá nhân.

Đang mang thai nhưng Hà Hồ lại lộ ảnh mặt mộc hốc hác, kém sức sống khiến fan lo lắng

Đang mang thai nhưng Hà Hồ lại lộ ảnh mặt mộc hốc hác, kém sức sống khiến fan lo lắng

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong những tháng cuối thai kỳ đang khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà mang thai Hà Hồ Hà Hồ và Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026