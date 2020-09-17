Hà Hồ chính thức đăng ảnh khoe bụng to vượt mặt ở tháng cuối thai kỳ nhưng sau đó lại có động thái khó hiểu

Sau khoảng thời gian giấu giếm, “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà bất ngờ công khai ảnh bụng bầu tháng cuối thai kỳ trên trang cá nhân.

Từ sau thông tin mang song thai, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong khoảng thời gian mang thai, nữ ca sĩ luôn tìm cách giấu dáng trong những bộ trang phục rộng thùng thình.

Hồ Ngọc Hà thường xuyên diện đồ giấu dáng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi bước vào những tháng cuối thai kì, Hà Hồ dường như đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ “tin vui” trước công chúng. Trên mạng xã hội, người đẹp liên tục chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp đến khán giả. Dẫu vậy, cô nàng chưa từng để lộ ảnh bụng bầu.

Mới đây, sau chuỗi ngày che chắn, Hồ Ngọc Hà bất ngờ khoe ảnh bụng bầu vượt mặt lên trang Instagram cá nhân. Cụ thể cách đây ít phút, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc vô tư tạo dáng trên phố.

Cuối cùng Hà Hồ cũng đã đích thân khoe bụng to vượt mặt ở cuối thai kì – Ảnh: IG

Mẹ bầu Hà Hồ gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp - Ảnh: IG

Qua đoạn clip được chia sẻ, Hà Hồ diện váy bầu dáng rộng nhưng vẫn để lộ vòng 2 nhô cao. Động thái này của “nữ hoàng giải trí” khiến nhiều người tin chắc rằng cô và Kim Lý sắp chào đón 2 thiên thần nhỏ. Cách đây vài ngày, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã thay mặt Hà Hồ xác nhận thông tin cô nàng đang mang song thai ngay trên sóng livestream.

Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì mà Hà Hồ đã nhanh chóng xóa đi khoảnh khắc khoe bụng bầu này trên trang cá nhân.

Đang mang thai nhưng Hà Hồ lại lộ ảnh mặt mộc hốc hác, kém sức sống khiến fan lo lắng Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong những tháng cuối thai kỳ đang khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

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