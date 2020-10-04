Kim Lý khoe ảnh đi nghỉ dưỡng nhưng vô tình để lộ khoảnh khắc Hà Hồ đang nằm ngủ, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Hình ảnh mới nhất của mẹ bầu Hà Hồ trong chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn trai Kim Lý và con trai Subeo đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Gần đến ngày “vỡ chum”, Hà Hồ tranh thủ đi nghỉ dưỡng cùng người yêu Kim Lý và con trai Subeo tại một resort cao cấp. Trước đó, nữ ca sĩ đã tuyên bố tạm gác lại công việc để tận hưởng cuộc sống riêng sau khi cống hiến hết mình cho khán giả trong đêm nhạc riêng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Kim Lý bất ngờ đăng tải đoạn clip khoe không gian căn phòng ở khu nghỉ dưỡng của mình cùng với Hà Hồ và Subeo. Qua khoảnh khắc chia sẻ, nam diễn viên “Hương Ga” vô tình để lộ khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà đang nằm ngủ trên giường.

Kim Lý khoe không gian phòng ngủ đến người hâm mộ - Ảnh: FB

Máy quay chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra mẹ bầu Hà Hồ để mặt mộc khi ngủ, trông cô nàng có vẻ mệt mỏi nhưng nhan sắc vẫn vô cùng xinh đẹp. Dù ngủ say nhưng nữ ca sĩ rất ý tứ dùng gối che đi phần bụng của mình khi nằm nghiêng.

Khi lia máy quay quanh gian phòng, Kim Lý để lọt thỏm cảnh Hà Hồ đang nằm ngủ - Ảnh: FB

Bé Subeo khiến dân mạng bật cười thích thú khi tạo mặt xấu trước ống kính của Kim Lý – Ảnh: FB

Trong suốt khoảng thời gian mang thai, Kim Lý luôn ở cạnh quan tâm, chăm sóc cho Hà Hồ. Nữ ca sĩ cũng không ngần ngại gọi Kim Lý là “ông chồng” trước mặt khán giả. Hiện tại, cặp đôi đang rất mong chờ ngày chào đón 2 thiên thần nhỏ chào đời. Được biết, để chuẩn bị cho sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” còn tậu cả biệt thự mới.

Cận ngày lâm bồn, Hà Hồ hào hứng khoe dinh thự mới sắp hoàn thiện để đón nhóc tỳ chào đời Hình ảnh căn nhà đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện được nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng tải trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

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