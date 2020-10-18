Gần ngày ‘vỡ chum’, Hà Hồ khoe ảnh hẹn hò Kim Lý cực tình tứ nhưng dân mạng chỉ chú ý đến vóc dáng mẹ bầu

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và người yêu Kim Lý trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Từ sau khi có “tin vui”, Hồ Ngọc Hà trở thành mẹ bầu được quan tâm nhất nhì làng giải trí. Hiện tại, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã bước vào những tháng cuối thai kỳ và chỉ một thời gian ngắn nữa, cô và Kim Lý sẽ chào đón 2 thiên thần nhỏ. Nữ ca sĩ đã tạm gác lại công việc kinh doanh cũng như các dự án âm nhạc để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày lâm bồn.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc hẹn hò đầy ngọt ngào bên Kim Lý lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Thứ 7 máu chảy về tim”. Qua hình ảnh chia sẻ, Hà Hồ và Kim Lý đều diện trang phục đơn giản, thoải mái. Đặc biệt, cả hai còn liên tục nắm chặt tay nhau cực tình tứ.

Cặp đôi quyền lực của showbiz không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho đối phương khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng quan tâm hơn cả chính là vóc dáng của “nữ hoàng giải trí” ở tháng cuối thai kỳ. Dù mang song thai nhưng nhìn từ đằng sau, có thể thấy Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đáng kinh ngạc. Chỉ khi để ý, khán giả mới thấy được vòng eo và bắp chân của cô có phần tròn trịa hơn một chút so với trước đây. Nếu không nói, hẳn không ai tin đây là thân hình của một bà bầu đang ở tháng cuối thai kì.

Gần ngày vượt cạn, Hà Hồ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân - Ảnh: FB

Theo dự tính, Hà Hồ sẽ đón cặp song sinh vào tháng 11 năm nay. Hiện tại, cô dành nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè, gia đình và hẹn hò cùng người yêu.

Không thể ra miền Trung như đã hứa, Trấn Thành trao tiền lại cho 3 người này, Hà Hồ vào nhắn nhủ bất ngờ MC Trấn Thành thông báo không thể ra miền Trung giúp đỡ người dân gặp bão lụt. Thay vào đó, anh sẽ chuyển tiền quyên góp cho 3 cái tên đáng tin cậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-ngay-vo-chum-ha-ho-khoe-anh-hen-ho-kim-ly-cuc-tinh-tu-nhung-dan-mang-chi-chu-y-den-voc-dang-me-bau-383504.html