Không thể ra miền Trung như đã hứa, Trấn Thành trao tiền lại cho 3 người này, Hà Hồ vào nhắn nhủ bất ngờ

Hậu trường 17/10/2020 15:13

MC Trấn Thành thông báo không thể ra miền Trung giúp đỡ người dân gặp bão lụt. Thay vào đó, anh sẽ chuyển tiền quyên góp cho 3 cái tên đáng tin cậy.

MC Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi mạnh thường quân khắp nơi quyên góp cứu trợ người dân miền Trung. Chỉ sau ít ngày, anh đã nhận được số tiền ủng hơn 5 tỷ đồng từ đồng bào cả nước.

Tuy nhiên vì đang bận rộn dự án phim, Trấn Thành không thể trực tiếp đến hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn như đã hứa trước đó. Anh quyết định trao lại số tiền này cho MC Đại Nghĩa, Thủy Tiên và bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà để thay mình cứu trợ người dân gặp bão lũ.

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Dòng thông báo mới nhất của Trấn Thành - Ảnh: FB

Nam MC thông báo cụ thể: "3 tỷ (em đã rút) và gửi cho anh Đại Nghĩa. Sau khi rút 3 tỷ thì tính đến thời điểm này, tài khoản em được quý vị đóng góp đang có 2 tỷ 7 hơn. Em trích 1 tỷ gửi cô Ngọc Hương (mẹ ruột ca sỹ Hồ Ngọc Hà) để đem thẳng xuống miền Trung. Phần còn lại từ hôm nay đến hết ngày mai em sẽ gửi cho Thủy Tiên. Thủy Tiên đang chuẩn bị ra miền Trung đợt 2 nên em gửi em nó luôn".

Trấn Thành nói rõ lý do: "Sở dĩ em chọn 3 người này là vì họ là những người tình nguyện xuống tận nơi, trao tận tay bà con. Anh Nghĩa với Thuỷ Tiên quý vị biết rồi, 2 người này đang là quán quân với á quân của mùa lũ năm nay. Còn riêng cô Ngọc Hương sở dĩ Trấn Thành chọn để gửi tiền cho cô là vì quê cô ở miền Trung, cô là người chuyên đi làm thiện nguyện, và có trong tay rất nhiều thậm chí là chi tiết những hộ nghèo ở dưới đó (vì cô cứu trợ miền Trung hàng năm) cho nên rất là tin tưởng. Quý vị yên tâm!".

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3 nhân vật được Trấn Thành đặt niềm tin - Ảnh: Internet
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Hà Hồ để lại bình luận dưới bài viết - Ảnh: FB

Dù không thể đến tận nơi cứu trợ, nhưng mọi người vẫn dành sự yêu mến và cảm phục hành động của Trấn Thành. Anh đã huy động được số tiền không nhỏ giúp đỡ người dân vùng bão lũ.

Dưới bài đăng của nam MC, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bày tỏ: "Mình mà không vướng chuyện cá nhân thì bọn mình phải đến tận nơi rồi. Nhưng không sao, mai mẹ về đó". Dù không nói rõ lý do nhưng người hâm mộ đoán được rằng, "nữ hoàng giải trí" không đi được bởi ngày sinh cận kề.

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Từ khóa:   Trấn Thành Thủy Tiên Hồ Ngọc Hà

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