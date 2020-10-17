Con gái Thủy Tiên òa khóc khi thấy hình ảnh mẹ qua clip, số tiền cứu trợ đã lên đến 40 tỷ

Hậu trường 17/10/2020 10:18

Bé Bánh Gạo - con gái ca sĩ Thủy Tiên òa khóc vì nhớ và lo cho mẹ. Nhưng sau khi được Công Vinh giải thích cô bé đã an tâm hơn.

Từ vùng lũ, ca sĩ Thủy Tiên liên tục cập nhật tình hình cứu trợ người dân nơi đây lên mạng xã hội. Khuya 16/10, cô cho biết số tiền quyên góp vào tài khoản ngân hàng giúp người dân vùng bão lũ đã lên đến 40 tỷ đồng.

Trong bài viết này, nữ ca sĩ đã chia sẻ câu chuyện gia đình gây xúc động. Thương vợ một mình vất vả, Công Vinh nấu đồ ăn ngon dụ dỗ cô đặt vé về ít ngày. Bé Bánh Gạo cũng nhớ mẹ và khi được ba cho xem clip Thủy Tiên lội nước phát đồ cứu trợ, cô bé đã bật khóc vì lo lắng.

Con gái Thủy Tiên òa khóc khi thấy hình ảnh mẹ qua clip, số tiền cứu trợ đã lên đến 40 tỷ - Ảnh 1
Không ngại nguy hiểm, Thủy Tiên ra tận miền Trung cứu trợ người dân vùng lũ - Ảnh: Internet

Thủy Tiên chia sẻ: "Chiều nay chồng gọi dụ dỗ: 'Ba chưng yến cho mẹ nè, nấu cháo cho mẹ nè, mẹ đặt vé tối nay về gấp đi, rồi mấy bữa nữa ba đi cùng mẹ ra, nay bão rồi'.

Con Gạo chiều nay nó hỏi ba: 'Ủa mẹ đi đâu lâu vậy con nhớ, kêu mẹ về liền đi'. Xong ba mở clip cho nó coi, nó thấy clip mẹ xong nó òa khóc nức nở nói gào lên: 'Ba ơi con không muốn mẹ chết đâu'. Xong ba nói: 'Không mẹ đi giúp các ông bà cô chú rồi về'.

Xong mình ừ ừ, nghe yến cũng mùi thơm thơm cái mình đặt vé về... Nhấc điện thoại lên gọi đặt vé, người ta báo hủy chuyến rồi do bão. Thế là 20 người đi cùng mình vỗ tay như kiểu diễn xong liveshow thành công vậy.

Rồi xong... mai bão về, nước dâng cao lại, máy bay không bay được để về ăn yến chồng nấu, nên mai mình đi lội nước tiếp vậy".

Con gái Thủy Tiên òa khóc khi thấy hình ảnh mẹ qua clip, số tiền cứu trợ đã lên đến 40 tỷ - Ảnh 2
Xúc động hình ảnh Thủy Tiên được bác sĩ chăm sóc sức khỏe sau nhiều ngày lội nước cứu trợ - Ảnh: FB

Kèm theo bài viết, nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh đang được bác sĩ chăm sóc sức khỏe sau nhiều ngày vất vả cứu trợ. Dưới phần bình luận, mọi người để lại nhiều lời động viên và mong Thủy Tiên giữ gìn sức khỏe tiếp tục hành trình thiện nguyện.

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