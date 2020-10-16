Cậu bé tiểu học quyên góp được hơn 100 triệu giúp đồng bào miền Trung, danh tính gây bất ngờ

Hậu trường 16/10/2020 16:37

Bé Đăng Khang - con trai Đăng Khôi được khen ngợi hết lời khi vận động quyên góp được số tiền lớn hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão lụt.

Miền Trung nước ta đang hứng chịu hậu quả nặng nề của bão lũ. Trên khắp cả nước, mọi người cùng nhau chung tay hỗ trợ người dân nơi đây vượt qua khó khăn. Rất nhiều tổ chức, nghệ sĩ đã ra tận nơi hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con.

Mới đây, người đẹp Thủy Anh tự hào khoe việc làm ý nghĩa của bé Đăng Khang. Dù chỉ mới là học sinh tiểu học nhưng con trai Đăng Khôi đã ý thức được việc làm thiện nguyện và huy động bạn bè cùng lớp ủng hộ cho đồng bào miền Trung.

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Bé Đăng Khang huy động quyên góp tại trường tiểu học - Ảnh: FB

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Vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh đồng hành với con trai trong hoạt động ý nghĩa này - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của vợ Đăng Khôi, đây chỉ là hoạt động nhỏ ở phạm vi gia đình, bạn bè và lớp học của cậu bé mà không công khai kêu gọi trên mạng xã hội. Sau khi kết thúc hoạt động quyên góp, Thủy Anh tổng kết và thông báo số tiền được ủng hộ là 102.458.000 triệu đồng.

Thủy Anh chia sẻ: "Tiền ăn sáng của các bạn lớp Ken: 2.458.000đ. Vợ chồng mình ủng hộ các con: 20.000.000đ. Gia đình và anh chị em thân thiết: 80.000.000đ".

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Vợ Đăng Khôi chia sẻ số tiền các bé ủng hộ miền Trung - Ảnh: FB

Cô nói rõ về kế hoạch sử dụng số tiền trong hoạt động quyên góp của con trai: "Số tiền này dự tính sẽ giúp được lương thực cho 200-300 người trong đợt lũ này hoặc hỗ trợ sau lũ bằng cách mua gà, lợn, cây trồng chăn nuôi cho 20-30 hộ. Hiện tại cuối tuần này khả năng lũ chồng lũ, mình sẽ đợi tình hình rồi thông báo với mọi người cách đi như thế nào là phù hợp và cố gắng trao về vùng khó khăn thực sự để số tiền này đến được tận tay người cần giúp".

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Mọi người bày tỏ sự nể phục cách dạy con của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Dù hiểu rằng số tiền này quyên góp được là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của bố mẹ cậu bé nhưng mọi người vẫn dành lời khen cho tấm lòng của Đăng Khang cùng các bạn nhỏ trong lớp. 

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Từ khóa:   vợ Đăng Khôi Thủy Anh và Đăng Khôi lũ lụt miền Trung

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