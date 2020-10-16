Trước nghi án vừa đẻ lại tiếp tục mang bầu, MC Hoàng Oanh chính thức lên tiếng

Hậu trường 16/10/2020 14:55

Dòng trạng thái mới đây của MC Hoàng Oanh khiến người hâm mộ hoài nghi cô đang ngầm báo tin vui bầu bí lần 2.

Kết thúc những ngày tháng sống một mình ở Việt Nam, MC Hoàng Oanh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Cách đây không lâu, cô đã đưa con trai sang Singapore để đoàn tụ ông xã ngoại quốc. Trên mạng xã hội, bà mẹ bỉm sữa liên tục cập nhật ảnh và thông tin về cuộc sống từ phương xa.

Mới đây, Hoàng Oanh chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh cùng ông xã Jack đi thả đèn ước nguyện. Cô gửi gắm niềm hi vọng: "Những điều ngày đó nguyện cầu đều đã trở thành sự thật hôm nay. Và ngay lúc này, chỉ ước mong một đời bình yên bên nhau, cùng nuôi các con hạnh phúc nên người".

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Hoàng Oanh phủ nhận tin mang bầu lần 2 - Ảnh: FB

Bài viết của MC Hoàng Oanh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cụm từ "các con" khiến người hâm mộ đặt nghi vấn có phải cô đã mang thai lần 2. Ở phần bình luận, một người quen để lại bình luận ẩn ý: "Các con, hiểu rồi nghen". Như hiểu được suy nghĩ của người này, Hoàng Oanh vội vào thanh minh: "Là mơ ước tiếp vài năm nữa em à".

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Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc đã đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách - Ảnh: FB

Cuối năm 2019, Hoàng Oanh "lên xe hoa" với bạn trai ngoại quốc Jack sau một năm hẹn hò. Tháng 8 vừa qua, cặp đôi hân hoan chào đón con trai đầu lòng ra đời. Tuy nhiên suốt quá trình mang thai và sinh con, cô phải tự chăm sóc bản thân vì ông xã bị kẹt ở nước ngoài do đại dịch Covid-19. Khi con trai tròn 1 tháng tuổi, Hoàng Oanh quyết định cùng "hoàng tử bé" sang Singapore, kết thúc 9 tháng xa cách.

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