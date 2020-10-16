Đây không phải lần đầu Phan Như Thảo bị nhắc nhở chuyện cân nặng. Liên tục bị làm phiền, bà xã đại gia Đức An không im lặng mà gay gắt lên tiếng.

Rời xa làng giải trí Việt và chọn cho mình cuộc sống bình yên bên chồng con, nhưng Phan Như Thảo vẫn liên tục bị anti-fan gọi tên. Vóc dáng thay đổi, tăng cân nhiều của vợ đại gia Đức An sau khi sinh con trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Cô nhận về không ít bình luận chê bai ngoại hình, mỉa mai nhan sắc. Trước những lời kém duyên của dân mạng, chân dài họ Phan nhiều lần lên tiếng phản pháo.

Phan Như Thảo sống hạnh phúc sau khi rút lui khỏi showbiz - Ảnh: FB

Vừa qua, cô lại một lần nữa bức xúc lên tiếng trước những nhận xét chê vóc dáng ngày càng "phát tướng". Cụ thể, một tài khoản mạng đã vào tận trang cá nhân của Phan Như Thảo để lại bình luận: "Sao không lo giảm béo đi". Khi Phan Như Thảo tỏ thái độ khó chịu, người này gay gắt: "Ừ rồi sẽ mất tất cả".

Trước sự ngoan cố của anti-fan, người mẫu Phan Như Thảo không tiếp tục đôi co mà đăng tải dòng trạng thái hỏi ý kiến dân mạng: "Ca này khó quá, xin cộng đồng mến yêu cho em hỏi 'rồi sẽ mất tất cả' là mất cái gì vậy ạ? Rồi 'phụ nữ mà không xinh đẹp là đồ bỏ', ôi mẹ ơi. Thế nhân phẩm, học thức, sự thông minh không là gì với xinh đẹp à. Thời đại này là thời đại nào rồi?". Đây cũng là câu trả lời cực gắt của vợ đại gia Đức An khi liên tục bị mỉa mai chuyện cân nặng.

Cô nàng đáp trả khi bị mỉa mai nhan sắc - Ảnh: FB

Trước đó, Phan Như Thảo cho biết đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù vóc dáng không còn mảnh mai như xưa, nhưng cô tự hào với những gì đang có, sự nghiệp thành công và được ông xã yêu thương hết mực.

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