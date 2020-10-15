Cùng chồng con đi chơi vui vẻ nhưng lại vắng bóng con trai nuôi, Thanh Thảo tiết lộ lý do bất ngờ

Dân mạng đặt câu hỏi cho ca sĩ Thanh Thảo khi đăng nhiều hình ảnh đi chơi bên chồng và con gái ruột nhưng lại không có bé Jacky Minh Trí.
- Danh hài Vân Sơn đăng ảnh thời trẻ bên vợ kín tiếng, gửi gắm lời mật ngọt khiến fan 'tan chảy'
- 2 ông chồng Vbiz dính "lời nguyền" dìm hàng vợ: Tóc Tiên kêu trời tố Touliver, chưa bằng Thuỷ Tiên "bay màu" dưới tay chồng
Ca sĩ Thanh Thảo đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc tại Mỹ. Không chạy show vì dịch bệnh, nữ ca sĩ dành trọn thời gian ở nhà chăm sóc chồng con, vun vén tổ ấm nhỏ.
Tại xứ người, Thanh Thảo thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường để công chúng theo dõi. Sau nhiều ngày ở nhà tránh dịch, cả gia đình vừa tổ chức chuyến đi chơi cùng nhau. Theo dõi trang cá nhân, mọi người thấy rằng cô đã có một chuyến đi vô cùng vui vẻ và thú vị. Giọng ca "Búp bê con trai" chia sẻ, đây là chuyến đi phượt đầu tiên của ái nữ từ khi chào đời.
Tuy nhiên điều gây chú ý là trong loạt ảnh được Thanh Thảo đăng tải không có bóng dáng của bé Jacky Minh Trí. Nhiều dân mạng thắc mắc và đặt câu hỏi dưới bài viết. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, bé Jacky phải đi học.
Sau khi Thanh Thảo nhận nuôi và đưa sang Mỹ định cư, Jacky Minh Trí được dạy dỗ và học tập trong môi trường tốt nhất. Dù bận rộn nhưng hai vợ chồng cô luôn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo dành cho con trai nuôi.
Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình Thanh Thảo. Dân mạng dành lời khen cho vẻ đáng yêu của con gái nữ ca sĩ. Dù lần đầu đi phượt nhưng cô bé không hề quấy khóc mà chơi đùa rất vui vẻ. Bé Talia còn rất hợp tác khi tạo kiểu chụp ảnh cùng ba mẹ.