Cùng chồng con đi chơi vui vẻ nhưng lại vắng bóng con trai nuôi, Thanh Thảo tiết lộ lý do bất ngờ

Hậu trường 15/10/2020 17:28

Dân mạng đặt câu hỏi cho ca sĩ Thanh Thảo khi đăng nhiều hình ảnh đi chơi bên chồng và con gái ruột nhưng lại không có bé Jacky Minh Trí.

Ca sĩ Thanh Thảo đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc tại Mỹ. Không chạy show vì dịch bệnh, nữ ca sĩ dành trọn thời gian ở nhà chăm sóc chồng con, vun vén tổ ấm nhỏ.

Tại xứ người, Thanh Thảo thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường để công chúng theo dõi. Sau nhiều ngày ở nhà tránh dịch, cả gia đình vừa tổ chức chuyến đi chơi cùng nhau. Theo dõi trang cá nhân, mọi người thấy rằng cô đã có một chuyến đi vô cùng vui vẻ và thú vị. Giọng ca "Búp bê con trai" chia sẻ, đây là chuyến đi phượt đầu tiên của ái nữ từ khi chào đời.

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Gia đình Thanh Thảo đi chơi sau thời gian ở nhà tránh dịch - Ảnh: FB

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Bé Talia cứng cáp và vô cùng hiếu động - Ảnh: FB

Tuy nhiên điều gây chú ý là trong loạt ảnh được Thanh Thảo đăng tải không có bóng dáng của bé Jacky Minh Trí. Nhiều dân mạng thắc mắc và đặt câu hỏi dưới bài viết. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, bé Jacky phải đi học.

Sau khi Thanh Thảo nhận nuôi và đưa sang Mỹ định cư, Jacky Minh Trí được dạy dỗ và học tập trong môi trường tốt nhất. Dù bận rộn nhưng hai vợ chồng cô luôn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo dành cho con trai nuôi.

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Cậu nhóc Jacky Minh Trí phải đi học nên không tham gia cùng mẹ và em gái - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình Thanh Thảo. Dân mạng dành lời khen cho vẻ đáng yêu của con gái nữ ca sĩ. Dù lần đầu đi phượt nhưng cô bé không hề quấy khóc mà chơi đùa rất vui vẻ. Bé Talia còn rất hợp tác khi tạo kiểu chụp ảnh cùng ba mẹ.

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