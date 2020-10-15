Cảm thông cho Bảo Ngọc, chồng Việt Hương chia sẻ bất ngờ về chuyện hôn nhân rạn nứt

Trước "búa rìu" dư luận đang hướng về phía Bảo Ngọc, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương mong mọi người đừng nặng lời với vợ cũ Hoài Lâm.

Dòng chia sẻ Bảo Ngọc gửi đến vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Một số dân mạng cho rằng cô đang trù ẻo hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ khi họ sắp đón con đầu lòng.

Trước phản ứng gay gắt của mọi người, vợ cũ Hoài Lâm xóa bài viết đồng thời lên tiếng xin lỗi vợ chồng Đông Nhi và giải thích bản thân không hề có ý xấu. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bình luận trách móc, chỉ trích bà mẹ đơn thân.

Bảo Ngọc bị chỉ trích vì gửi lời chúc kém duyên đến Đông Nhi - Ảnh: FB

Mới đây, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Anh cảm thông với Bảo Ngọc và mong mọi người đừng nặng lời với cô thêm nữa. Nhạc sĩ hải ngoại cho rằng, Bảo Ngọc đáng thương hơn đáng trách.

Hoài Phương mong dân mạng đừng trách móc Bảo Ngọc - Ảnh: FB

Hoài Phương bày tỏ: "Tôi cảm thấy thương hơn là trách cô ấy. Qua lời chúc, ta có thể thấy có những cay đắng của chính cô ấy và cô ấy không muốn người khác phải gặp hoàn cảnh như vậy".

Anh chia sẻ chuyện các đôi vợ chồng đổ vỡ ngày càng nhiều: "Có nhiều cặp đôi khi có vấn đề trong hôn nhân thì hay níu kéo bằng 1 đứa con, nhưng sau khi đứa bé ra đời thì vết nứt lại càng mở rộng thêm ra. Có nhiều cặp khác sau khi sinh con thì những mâu thuẫn trước đây dường như rất nhỏ nhưng khi phải stress vì những đêm mất ngủ, bất đồng về cách chăm sóc con cái, mệt mỏi vì những khó khăn trong cuộc sống sau sinh đã làm họ 'bùng nổ'. Vì vậy những cuộc hôn nhân đổ vỡ để lại những đứa con thơ phải thiếu cha, mẹ là khá phổ biến".

Cuộc sống hạnh phúc của Việt Hương và Hoài Phương - Ảnh: FB

Anh mong mọi người cảm thông cho sự vô ý của vợ cũ Hoài Lâm: "Tuy nhiên đúng là lời chúc của cô gái này hơi kém duyên. Nếu chúc một cặp đôi mới cưới chẳng ai chúc là: 'Chúc 2 bạn không sớm bỏ nhau' cả. Nhưng chắc cô ấy cũng biết mình lỡ lời rồi. Đừng nên nặng lời với cô ấy các bạn ạ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-thong-cho-bao-ngoc-chong-viet-huong-chia-se-bat-ngo-ve-chuyen-hon-nhan-ran-nut-383287.html