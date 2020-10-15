Cảm thông cho Bảo Ngọc, chồng Việt Hương chia sẻ bất ngờ về chuyện hôn nhân rạn nứt

Hậu trường 15/10/2020 16:23

Trước "búa rìu" dư luận đang hướng về phía Bảo Ngọc, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương mong mọi người đừng nặng lời với vợ cũ Hoài Lâm.

Dòng chia sẻ Bảo Ngọc gửi đến vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Một số dân mạng cho rằng cô đang trù ẻo hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ khi họ sắp đón con đầu lòng.

Trước phản ứng gay gắt của mọi người, vợ cũ Hoài Lâm xóa bài viết đồng thời lên tiếng xin lỗi vợ chồng Đông Nhi và giải thích bản thân không hề có ý xấu. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bình luận trách móc, chỉ trích bà mẹ đơn thân.

chong viet huong
Bảo Ngọc bị chỉ trích vì gửi lời chúc kém duyên đến Đông Nhi - Ảnh: FB

Mới đây, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Anh cảm thông với Bảo Ngọc và mong mọi người đừng nặng lời với cô thêm nữa. Nhạc sĩ hải ngoại cho rằng, Bảo Ngọc đáng thương hơn đáng trách.

chong viet huong 1
Hoài Phương mong dân mạng đừng trách móc Bảo Ngọc - Ảnh: FB

Hoài Phương bày tỏ: "Tôi cảm thấy thương hơn là trách cô ấy. Qua lời chúc, ta có thể thấy có những cay đắng của chính cô ấy và cô ấy không muốn người khác phải gặp hoàn cảnh như vậy".

Anh chia sẻ chuyện các đôi vợ chồng đổ vỡ ngày càng nhiều: "Có nhiều cặp đôi khi có vấn đề trong hôn nhân thì hay níu kéo bằng 1 đứa con, nhưng sau khi đứa bé ra đời thì vết nứt lại càng mở rộng thêm ra. Có nhiều cặp khác sau khi sinh con thì những mâu thuẫn trước đây dường như rất nhỏ nhưng khi phải stress vì những đêm mất ngủ, bất đồng về cách chăm sóc con cái, mệt mỏi vì những khó khăn trong cuộc sống sau sinh đã làm họ 'bùng nổ'. Vì vậy những cuộc hôn nhân đổ vỡ để lại những đứa con thơ phải thiếu cha, mẹ là khá phổ biến".

chong viet huong 2
Cuộc sống hạnh phúc của Việt Hương và Hoài Phương - Ảnh: FB

Anh mong mọi người cảm thông cho sự vô ý của vợ cũ Hoài Lâm: "Tuy nhiên đúng là lời chúc của cô gái này hơi kém duyên. Nếu chúc một cặp đôi mới cưới chẳng ai chúc là: 'Chúc 2 bạn không sớm bỏ nhau' cả. Nhưng chắc cô ấy cũng biết mình lỡ lời rồi. Đừng nên nặng lời với cô ấy các bạn ạ".

Từ khóa:   Hoài Phương Bảo Ngọc vợ cũ Hoài Lâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026