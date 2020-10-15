Danh hài Vân Sơn đăng ảnh thời trẻ bên vợ kín tiếng, gửi gắm lời mật ngọt khiến fan 'tan chảy'

Hậu trường 15/10/2020 14:48

Tình cảm gắn bó của danh hài Vân Sơn và bà xã kín tiếng sau nhiều năm chung sống khiến người hâm mộ xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Vân Sơn là nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam những năm 90. Dù hoạt động chủ yếu ở thị trường hải ngoại nhưng tên tuổi của anh vẫn được khán giả quê nhà mến mộ.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nghệ sĩ Vân Sơn còn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Nhưng vốn là người kín tiếng, nam danh hài hải ngoại hiếm khi chia sẻ về cuộc sống đời tư hay nhắc về vợ con.

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Danh hài Vân Sơn và bà xã đang có cuộc sống bình yên tại Mỹ - Ảnh: FB

Bất ngờ mới đây, danh hài Vân Sơn gây chú ý khi đăng ảnh bên vợ lúc còn trẻ. Anh còn viết dòng chia sẻ với những lời yêu thương dành cho bà xã trong ngày sinh nhật.

Vân Sơn viết: "Có dịp ngồi nhìn thật kỹ dung nhan "người yêu dấu". Đúng là nàng có nét đẹp vượt thời gian. Nhưng thời gian thì trôi đi nhanh lắm, tại sao em không trôi đi cùng với thời gian. Mà cứ lững lờ, lặng lẽ, lầm lỳ ở bên anh! Trời ơi... Còn hơn là bài hát 10 năm tình cũ. Bao nhiêu năm rồi. Mà còn đó y nguyên. Happy Birthday bà xã".

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Nam danh hài khoe ảnh ngày xưa kèm lời nhắn yêu thương gửi đến vợ - Ảnh: FB

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Sau thời gian dài gắn bó, tình cảm vợ chồng nghệ sĩ vẫn không hề thay đổi - Ảnh: FB

Vân Sơn và vợ quen nhau khi nam danh hài đã sang Mỹ định cư. Sau 30 năm chung sống, anh và vợ có với nhau 2 người con trai đã khôn lớn và trưởng thành. Nam danh hài hải ngoại từng dành nhiều lời "có cánh" cho vợ. Không chỉ khéo vun vén hạnh phúc gia đình, cô còn hết lòng ủng hộ con đường sự nghiệp của chồng.

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