Bị chỉ trích gửi lời chúc kém duyên đến con đầu lòng của Đông Nhi, vợ cũ Hoài Lâm phản ứng ra sao?

Hậu trường 15/10/2020 10:31

Bảo Ngọc lên tiếng xin lỗi vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Đồng thời vợ cũ Hoài Lâm giải thích bản thân không có ý đụng chạm em bé sắp chào đời của cặp đôi.

Vừa qua, Bảo Ngọc đã gửi lời chúc và bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến hạnh phúc của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Tuy nhiên, dòng chia sẻ của vợ cũ Hoài Lâm lại khiến cộng đồng mạng cho là đang mỉa mai cặp đôi và em bé sắp ra đời bởi câu nói "sẽ không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh".

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Dòng chia sẻ gây tranh cãi của Bảo Ngọc ít ngày trước - Ảnh: FB

Trước làn sóng chỉ trích của cư dân mạng, Bảo Ngọc vừa lên tiếng giải thích. Bà mẹ đơn thân khẳng định không hề có ác ý mỉa mai hạnh phúc của cặp đôi hay em bé.

Cô thanh minh: "Về việc em share bài và chúc mừng 2 anh chị, thật sự em không hề có ác ý, nghĩa em muốn nói ở 2 chữ ‘bất hạnh’ là gia đình không hạnh phúc, giống như em cũng là 1 đứa trẻ sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nên đối với em có thể như vậy là bất hạnh, và em chỉ thật sự mong muốn không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh... chứ em thật sự không có ý xấu, em mong mọi người đừng hiểu nhầm.

Em là một người mẹ của 2 đứa trẻ, thì em không điên đến mức mỉa mai mẹ bầu hay đụng chạm đến em bé, nhưng có thể em nói không rõ ràng”.

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Bảo Ngọc khẳng định không có ý xấu gì với Đông Nhi và em bé bởi cô cũng là một người mẹ - Ảnh: FB

Bảo Ngọc gửi lời xin lỗi đến vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng, đồng thời xóa bài viết gây hiểu lầm khỏi trang cá nhân: "Em cũng ít khi nào lên tiếng giải thích điều gì, nhưng đây là chuyện quan trọng và em nghĩ nếu em không nói thì không được. Em xin lỗi vì làm phiền lòng mọi người, em xin được phép xóa bài viết để tránh hiểu nhầm, em xin lỗi anh chị và mọi người lần nữa!”.

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