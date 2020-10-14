Các sao Việt cũng đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ được hàng tỷ đồng cứu trợ đồng bào gặp nạn. Cựu người mẫu Trang Trần là một trong những nghệ sĩ đứng lên kêu gọi và ra tận trung tâm bão lũ cứu trợ.

Miền Trung nước ta đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai khiến cuộc sống của người dân ở vùng đất này đang vô cùng thiếu thốn. Xót xa cho khúc ruột miền Trung, nhiều người đã đứng lên kêu gọi cả nước cùng chung tay giúp đỡ đồng bào.

Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật hình ảnh và thông tin về lịch trình của mình. Tuy nhiên một số câu chuyện bên lề, những hình ảnh ăn uống và cười nói vui vẻ của Trang Trần biến hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa này trở nên "xấu xí" trong mắt anti-fan. Thậm chí, một vài dân mạng còn dùng từ ngữ thiếu tôn trọng chỉ trích cựu người mẫu không minh bạch trong việc dùng tiền từ thiện. Người này còn xúc phạm đến người làm từ thiện chung với Trang Trần.

Trang Trần phẫn nộ vì bị xúc phạm - Ảnh: FB

Trước những lời chỉ trích nặng nề của anti-fan, Trang Trần vô cùng phẫn nộ. Cô gay gắt đáp trả: "Thân gửi em gái! Có con có cái bớt nghiệp mồm em nhé. Chị may quá, có ăn sung mặc sướng cũng tiền chị bỏ em nha. Ơn giời chị đây toàn được ăn ở miễn phí em ạ. Chắc các em đang thắc mắc chị sao lại ở khách sạn sang à? Vì chị khác các em, toàn được ở chỗ sang sung sướng.

Ai quen biết con này và chồng con này cho em số điện thoại và địa chỉ em vào tận nhà, dạy lại... chúng bay không làm được gì tốt thì câm".

Nhờ sự trợ giúp của dân mạng, rất nhanh sau đó Trang Trần đã tìm được tất tần tật thông tin về người này và hứa hẹn sau chuyến từ thiện sẽ đến tận nhà giải quyết. Được biết, tài khoản Facebook này đã nhắn tin xin lỗi, nhưng cô vẫn quyết xử lý đến cùng.