Thảo Trang và chồng tổ chức đám cưới lần 2 giữa mưa bão, khách mời đến dự bằng xuồng, xe tải

Sau hôn lễ kín tiếng tại TP. Hồ Chí Minh, diễn viên Thảo Trang và chồng trẻ Quang Pháp đã làm đám cưới tại Quảng Ngãi.
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Nhiều năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Phan Thanh Bình, diễn viên Thảo Trang tái hôn với chồng kém 9 tuổi. Ngày 6/10 vừa qua, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" tổ chức đám cưới lần hai tại một nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Hôn lễ được tổ chức kín tiếng, khách mời hạn chế.
Ngày 13/10, Thảo Trang về quê chú rể ở Quảng Ngãi để tổ chức đám cưới và ra mắt họ nhà trai. Trên trang cá nhân, Quang Pháp cập nhật loạt ảnh trong ngày vui. Cưới giữa mùa mưa bão, nước dâng cao khiến đường đi vào nhà chú rể bị ngập. Dù vậy, bà con họ hàng vẫn không ngại mưa gió đến chúc mừng.
Dòng chia sẻ của chồng Thảo Trang trong ngày vui: "Đám cưới kỷ niệm, có 2 cái cầu để đến mà nước lên cao mất luôn hai cái cầu. Vợ chồng con cảm ơn tất cả các ông bà, cậu mợ, cô chú, anh chị và bạn bè đã không ngại đường sá xa xôi mà còn đội mưa, vượt bão đi đò qua để dự ngày vui của con. Vợ chồng con cảm ơn rất nhiều ạ".
Theo hình ảnh được đăng tải, khách mời khá vất vả đến dự đám cưới. Nước ngập sâu nên mọi người phải thuê xe tải và đi xuồng đến chung vui với cô dâu và chú rể. Sự nhiệt tình và chân thành của họ hàng khiến vợ chồng Thảo Trang vô cùng xúc động và biết ơn.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nam diễn viên thu hút đông đảo sự chú ý của bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người gửi lời chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui.