Thảo Trang và chồng tổ chức đám cưới lần 2 giữa mưa bão, khách mời đến dự bằng xuồng, xe tải

Nhiều năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Phan Thanh Bình, diễn viên Thảo Trang tái hôn với chồng kém 9 tuổi. Ngày 6/10 vừa qua, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" tổ chức đám cưới lần hai tại một nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Hôn lễ được tổ chức kín tiếng, khách mời hạn chế.

Trước khi kết hôn, cặp đôi có một năm tìm hiểu - Ảnh: FB

Ngày 13/10, Thảo Trang về quê chú rể ở Quảng Ngãi để tổ chức đám cưới và ra mắt họ nhà trai. Trên trang cá nhân, Quang Pháp cập nhật loạt ảnh trong ngày vui. Cưới giữa mùa mưa bão, nước dâng cao khiến đường đi vào nhà chú rể bị ngập. Dù vậy, bà con họ hàng vẫn không ngại mưa gió đến chúc mừng.