Khoe ảnh bên con gái kháu khỉnh, Hải Băng nhắn nhủ: 'Dựa vào người khác không có gì là xấu hổ'

Dòng chia sẻ của ca sĩ Hải Băng gửi đến con gái nhỏ thu hút sự chú ý của nhiều mẹ bỉm sữa. Cô muốn cô bé sống cứng cỏi và hạnh phúc.

Sau khi kết hôn với Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng hoàn toàn rút lui khỏi showbiz Việt. Cô dành toàn bộ thời gian kinh doanh và làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ. Nữ ca sĩ sinh được 3 người con, 2 trai 1 gái. Trong các nhóc tỳ thì công chúa nhỏ là người Hải Băng lo lắng nhiều nhất.

Hải Băng khoe ảnh bên con gái cưng - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Hải Băng vừa đăng tải dòng tâm sự viết riêng cho con gái nhỏ. Với giọng ca "Viên đá nhỏ", có con gái là một niềm hạnh phúc nhưng đi kèm là sự lo lắng không ngừng. Nữ ca sĩ tự hứa với lòng sẽ là người bạn thân nhất của con và đồng hành với ái nữ trong suốt hành trình khôn lớn.

Sau 3 lần sinh nở, Hải Băng vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Dựa vào người khác không có gì là xấu hổ. Con không cần phải tự làm mọi thứ hoặc vượt qua khó khăn một mình. Cầu cứu sự giúp đỡ không phải là một biểu hiện của sự yếu đuối. Ai cũng vậy, con người sinh ra để giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, vì thế đừng nghĩ rằng con có thể tự mình xoay xở mọi thứ.

Cuộc đời luôn đầy rẫy những khó khăn nhưng chẳng có gì không giải quyết được. Cái khó ló cái khôn và mỗi trải nghiệm dù vui hay buồn cũng sẽ dạy cho con một bài học giá trị. Vì thế, dù có rơi vào hoàn cảnh nào, cô gái của mẹ hãy luôn lạc quan và hy vọng". Hải Băng muốn con gái luôn tin vào bản thân, đừng bận tâm đến những người nói xấu mình.

3 nhóc tỳ đáng yêu nhà Hải Băng và Thành Đạt - Ảnh: FB

Điều cuối cùng nữ ca sĩ mong muốn ở con gái là: "Hãy luôn quan tâm và đối xử tử tế với mọi người. Biết yêu thương và sống thật với chính mình con nhé. Nghe nhiều như vậy và toàn những việc không có gì là mới mẻ, nhưng mẹ sẽ cố gắng để dạy con. Khi con cảm thấy thoải mái là chính mình, con mới có thể tỏa sáng".

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