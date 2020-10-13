MC Anh Tuấn khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 46, nhan sắc vợ kín tiếng thu hút mọi sự chú ý

Hậu trường 13/10/2020 15:28

MC Anh Tuấn có một ngày sinh nhật vô cùng vui vẻ và ấm áp bên bà xã xinh đẹp Lý Hồng Nhung và các đồng nghiệp.

MC Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc của khán giả VTV. Dù hiện tại đã lui vào hậu trường với vai trò lãnh đạo, nhưng anh vẫn được khán giả quan tâm yêu mến.

Mới đây, chàng MC nổi tiếng của chương trình "Trò chơi âm nhạc" thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh được mọi người tổ chức tiệc sinh nhật vô cùng ấm áp.

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MC Anh Tuấn và bà xã kém tuổi - Ảnh: FB

MC Anh Tuấn nhắn nhủ: "Trước thềm ngày đặc biệt được lũ em, lũ cháu nó cho đi ăn đi chơi xong lại tặng quả bánh bá đạo không dám ăn chỉ để ngắm. Dù sao các đặc tính từ thời MTV đến nay con cháu yêu nó cũng cho lên hết để thấy chặng đường mình lớn lên thế nào. Cảm ơn con cháu đã kỳ công như thế cho tuổi mới của chú. Cảm ơn nhóm anh em thân nhưng hay dìm anh cả. Ngày mai cấm dìm nghe chưa".

Bữa tiệc được tổ chức vô cùng đơn giản, MC Anh Tuấn thổi nến bên vợ và những người thân thiết. Nhìn vào loạt ảnh này, mọi người hết lời khen ngợi sự trẻ trung của nam MC đình đám ở tuổi 46. Nhan sắc của bà xã Anh Tuấn cũng gây chú ý không kém. Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp theo thời gian của Lý Hồng Nhung được khen hết lời.

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Một số hình ảnh ấn tượng trong tiệc sinh nhật tuổi 46 của MC Anh Tuấn - Ảnh: FB

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Bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc đến anh trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Sau khi đổ vỡ hôn nhân với vợ ngoại quốc, đầu năm 2013, MC Anh Tuấn tái hôn với người đẹp Lý Hồng Nhung. Hôn lễ diễn ra kín đáo, sang trọng với lượng khách mời hạn chế. Được biết, người vợ kém 14 tuổi của nam MC đình đám sở hữu nhan sắc xinh đẹp và từng tham gia cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2008" - mùa giải Anh Tuấn giữ vai trò dẫn chương trình.

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