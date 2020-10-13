Thủy Tiên sẽ ra miền Trung cứu trợ người dân vùng bão lũ, quyên góp được 2 tỷ sau 2 tiếng kêu gọi

Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi, ca sĩ Thủy Tiên đã nhận về số tiền lớn gửi vào tài khoản cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Miền Trung nước ta đang gồng mình hứng chịu hậu quả nghiêm trọng của bão lũ. Trên khắp các trang mạng, mọi người kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của đồng bào cả nước. Sáng 13/10, ca sĩ Thủy Tiên thông báo sẽ trực tiếp ra miền Trung giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Bà xã Công Vinh kêu gọi tấm lòng của các mạnh thường quân khắp mọi nơi cùng chung tay đóng góp. Dòng chia sẻ của nữ ca sĩ ngay lập tức nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người.

Hành động của Thủy Tiên nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của mọi người - Ảnh: FB Những hình ảnh đầy xót xa được Thủy Tiên đăng tải - Ảnh: FB Chỉ sau 2 tiếng kêu gọi, bà xã Công Vinh nhanh chóng cập nhật số tiền được ủng lộ đã lên đến 2 tỷ đồng. Thủy Tiên thông báo: "Cập nhật sau 2 tiếng là 2 tỷ ạ. Trong vòng 1 tiếng mình đã có 1 tỷ để đi giúp miền Trung rồi ạ, không nghĩ mọi người thức sớm dữ vậy. Đêm qua trằn trọc 3 giờ sáng mới thiếp đi. 6 giờ sáng đã tỉnh không ngủ được lọ mọ thức liên lạc tìm thông tin để đi, nghĩ đăng tin buổi sáng sớm ít người xem. Không nghĩ trong 1 tiếng mình có quỹ lên đến 1 tỷ, lần này mình sẽ đi giúp được nhiều nhà lắm lắm luôn, còn hỗ trợ được họ sau bão nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ".

Cô cập nhật số tiền quyên góp được sau 2 tiếng kêu gọi - Ảnh: FB Hiện Thủy Tiên đang liên hệ tìm thông tin những nơi chịu ảnh hưởng. Cô tạm hoãn mọi việc và đích thân ra tận nơi giúp đồng bào miền Trung. Cô gây xúc động khi chia sẻ: "Cả đêm qua không ngủ được, không biết sao mình cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh lũ lụt miền Trung luẩn quẩn trong đầu. Đi sẽ rất vất vả, vì 1 khi mà mình đã làm gì thì mình cứ hay phải tự tay làm tới nơi tới chốn nên chả biết sức mình có chịu nổi hay không... mà không làm thì trong lòng nó cứ ray rứt ngủ không được khổ tâm hết sức. Đợt này mình theo dõi thấy ngoài lũ lụt ra thì miền Trung lại chuẩn bị có bão tiếp tục, nên có thể đồng bào miền Trung mình sẽ còn tan hoang nữa, nên sau khi suy nghĩ cả đêm, mình quyết định sẽ bỏ bớt công việc đi ra giúp đỡ và chia sẻ cùng người dân miền Trung 1 phần nào đó khó khăn".

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