Xem clip nam thanh niên gào khóc tìm vợ giữa giông bão, Thanh Bình thắt lòng nhớ về nỗi đau mất mẹ

Hậu trường 13/10/2020 10:39

Dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn không thể quên được nỗi đau mất mẹ.

Nhiều ngày qua, người dân cả nước hướng về miền Trung đang hứng chịu bão và lũ lụt nghiêm trọng. Mọi người cùng nhau kêu gọi hỗ trợ và động viên tinh thần cho đồng bào nơi đây trước tình hình thiên tai khắc nghiệt.

Trên trang cá nhân, Thanh Bình bày tỏ sự xót xa khi xem clip ghi lại cảnh nam thanh niên đau đớn tìm vợ bị nước lũ cuốn trôi. Anh đau thắt lòng nhớ đến người mẹ đã mất hơn 10 năm trước.

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Thanh Bình chia sẻ xúc động trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Diễn viên Thanh Bình viết: "Xem clip anh thanh niên đau đớn kêu gào tìm vợ giữa giông bão, lòng Bình thắt lại. Bình nhớ lại buổi chiều định mệnh ấy, Bình cũng vật vã như vậy khi nhận tin mẹ Bình mất. Ba mẹ Bình là người con miền Trung thân yêu, miền Trung năm nào cũng gánh chịu những cơn bão lớn nhỏ khác nhau, bởi vậy người miền Trung lúc nào cũng mạnh mẽ và đoàn kết yêu thương".

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Nam diễn viên chia sẻ về nỗi đau mất mẹ nhiều năm trước - Ảnh: FB

Trước tình hình bão chồng bão, Thanh Bình lo lắng cho người dân miền Trung và cô em gái đang ở giữa tâm bão.

"Nghe nói sắp tới bão lại chồng bão, chúng ta lại chuẩn bị chung tay cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ anh em miền Trung ruột thịt nhé! Rồi giờ tới nhỏ em gái, trước khi bão vài ngày có xin đi Huế chơi tầm hơn 1 tuần rồi về, vậy mà vừa đi được ngày là báo tin ngoài đó giông gió ngập hết rồi, nên không biết có bay về Sài Gòn được không nữa. Cầu mong sự bình an cho tất cả chúng ta!".

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Thanh Bình cập nhật tình hình mưa bão trong những ngày tới - Ảnh: FB

Chia sẻ của Thanh Bình nhận được sự quan tâm của mọi người. Dân mạng để lại bình luận đồng cảm và chia sẻ với người dân miền Trung đang chịu thiệt hại của bão lũ.

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Từ khóa:   diễn viên Thanh Bình tình hình bão lũ lũ lụt miền Trung

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