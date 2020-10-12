Khoe ảnh ôm hôn bụng bầu lớn của bạn gái, Mạc Văn Khoa xác nhận sắp đón con đầu lòng

Hậu trường 12/10/2020 17:16

Mạc Văn Khoa nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ khi thông báo bạn gái đang mang thai.

Mới đây, Mạc Văn Khoa gây xôn xao khi thông báo sắp lên chức ba. Được biết, bạn gái của nam diễn viên hài đang mang thai. Cặp đôi dự định sẽ "về chung nhà" vào cuối năm 2020 bằng một hôn lễ hoành tráng, nhưng vì dịch bệnh nên đành hoãn cưới.

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Mạc Văn Khoa khoe tin vui bạn gái đang mang thai - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, diễn viên Mạc Văn Khoa vừa chia sẻ loạt ảnh "tình bể bình" bên bạn gái Vy Pumpe. Theo hình ảnh được đăng tải, mọi người đoán cô nàng đang mang thai ở giữa thai kỳ.

Nam diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi sắp lên chức: "Con ơi! Con sinh ra trong một năm đại dịch nhưng nó sẽ càng làm con mạnh mẽ thêm con nhỉ! Bố mẹ sẵn sàng hết rồi chỉ chờ ngày con chào đời thôi nè! Con yêu ơi! Con sẽ đẹp giống mẹ và duyên giống bố nhé! Đừng xấu như bố nha! Yêu con! Bố mẹ chờ con nè".

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Cặp đôi đã trải qua hành trình yêu 5 năm với nhiều sóng gió - Ảnh: FB

Anh gửi lời yêu thương đến bạn gái sau 5 năm gắn bó: "5 năm rồi em nhỉ? Một khoảng thời gian cũng không quá dài nhưng hai chúng ta cũng đã trải qua đủ thứ buồn vui! Cảm ơn em đã luôn ở bên anh mọi lúc mọi nơi em nhé! Năm nay dịch anh nợ em một ngày chúng ta nắm tay nhau bước lên lễ đường nhưng anh hứa sẽ đền bù gấp một 1000 lần và ngày đó còn có thêm một bàn tay của con mình nữa còn ý nghĩa hơn thật nhiều em nhỉ! Anh yêu và thương em rất rất nhiều".

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Ánh mắt nam diễn viên ngập tràn hạnh phúc khi sắp làm cha - Ảnh: FB

Bài viết của Mạc Văn Khoa nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Anh Đức, Phương Mỹ Chi, Pha Lê... cùng rất đông nghệ sĩ, khán giả chúc mừng nam diễn viên.

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