Cùng chồng tổ chức sinh nhật cho con trai, Lâm Khánh Chi tuyên bố sẽ có thêm con vào năm sau

Sau thời gian ấp ủ, ca sĩ Lâm Khánh Chi tiết lộ rằng gia đình cô sẽ có thêm thành viên mới vào năm sau.

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã làm tiệc sinh nhật 2 tuổi cho con trai cưng. Buổi tiệc được tổ chức đơn giản, ấm áp tại một nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày đặc biệt của quý tử, Lâm "công chúa" diện đồ kín cổng cao tường thay vì những bộ cánh lộng lẫy thường thấy. Ông xã Phi Hùng cũng bên cạnh vợ con không rời.

Lâm Khánh Chi khoe ảnh trong tiệc sinh nhật ấm cúng của quý tử - Ảnh: FB

Qua đây, Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ dự định có thêm con vào năm sau. Cô viết: "Sinh nhật đơn sơ của em Bi thật vui và hạnh phúc. Chỉ cần thế thôi cũng đủ rộn ràng tiếng cười. Hạnh phúc viên mãn chính là đây... Năm sau, vợ chồng em kiếm thêm 1 cục vàng nữa cho em Bi có em với người ta nè...".

Ba mẹ chồng Lâm Khánh Chi lên dự sinh nhật cháu nội - Ảnh: FB

Người thân đến tham dự tiệc sinh nhật - Ảnh: FB

Trước đó, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ về ý định có thêm con nhưng vẫn chưa tiết lộ cụ thể thời gian. Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết đợi khi kinh tế ổn định sẽ có thêm con gái và lần này sẽ lấy tinh trùng của chồng kém tuổi.

Lâm Khánh Chi ngày càng thăng hạng nhan sắc - Ảnh: FB

Năm 2018, Lâm Khánh Chi đã sang Thái Lan nhờ người mang thai hộ. Quý tử được sinh ra từ tinh trùng của nữ ca sĩ lưu trữ trước khi chuyển giới và trứng của chị dâu. Có thể nói, Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhất hiện nay.

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