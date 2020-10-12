Ca sĩ Đồng Lan vừa xác nhận nhiễm Covid-19, tiết lộ tình trạng sức khỏe

Hậu trường 12/10/2020 10:24

Mọi người lo lắng gửi lời hỏi thăm dưới bài đăng của ca sĩ Đồng Lan. Được biết, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan để sớm vượt qua Covid-19.

Tối 10/10, ca sĩ Đồng Lan đăng tải dòng thông báo đã nhận kết quả dương tính với Covid-19. Cô viết lên trang cá nhân: "Chính thức 'dương tính' với M. Vi. Merci Paris!”.

Được biết, nữ ca sĩ sang Pháp từ cuối năm 2019. Theo một số thông tin được truyền thông đăng tải, cuối tháng 9 vừa qua, Đồng Lan đã tham gia biểu diễn trong một sự kiện của trường học. Chỉ ít ngày sau, cơ thể cô có dấu hiệu đau nhức, bị sốt. Tại đêm nhạc mọi người đều mang khẩu trang, nhưng khi lên hát các ca sĩ dùng chung micro.

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Dòng thông báo gây hoang mang của ca sĩ Đồng Lan - Ảnh: FB

Ngay sau khi thông tin này được công khai, Đồng Lan nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Tuy nhiên, cô vẫn chưa phản hồi bất kỳ bình luận nào của mọi người.

Được biết, hiện nữ ca sĩ đang tự cách ly và điều trị tại nhà ở Pháp vì bệnh viện chỉ nhận những trường hợp nghiêm trọng. Chia sẻ với báo chí, Đồng Lan cho biết sức khỏe đã ổn hơn, giai đoạn nguy hiểm đã qua.

Mỗi ngày, nữ ca sĩ uống mật ong chanh, trà gừng và xông tinh dầu. Giọng ca 34 tuổi không hoang mang lo lắng mà luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực ăn uống để cơ thể nhanh phục hồi.

Ca sĩ Đồng Lan vừa xác nhận nhiễm Covid-19, tiết lộ tình trạng sức khỏe - Ảnh 2
Cô luôn giữ tinh thần lạc quan trước dịch bệnh - Ảnh: Internet

Ca sĩ Đồng Lan sinh năm 1986 và được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Giọng hát Việt" mùa 1. Nữ ca sĩ từng đạt giải nhất cuộc thi hát tiếng Pháp toàn miền Bắc và được mời đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.

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