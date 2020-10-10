Lê Âu Ngân Anh hé lộ tính cách thay đổi sau ít tháng trở thành giảng viên

Hậu trường 10/10/2020 17:49

Trở lại với vai trò là giảng viên, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đang nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Lê Âu Ngân Anh từng là cái tên gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. 3 năm sau những thị phi không đáng có, chân dài này sống kín tiếng hơn và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện. Thay vào đó, cô dành thời gian trau dồi kiến thức và kỹ năng cho bản thân.

Bẵng đi một thời gian, hiện cô nàng đã tốt nghiệp thạc sĩ tại nước ngoài và trở về nước với cương vị mới. Cách đây không lâu, cô khoe đã trở thành giảng viên cho một trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Trong vai trò mới, có thể thấy rõ những thay đổi của Ngân Anh trong thần thái và phong cách thời trang.

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Gu thời trang kín đáo, thanh lịch của Ngân Anh khi trở thành giảng viên - Ảnh: FB

Mới đây, Hoa hậu Đại dương 2017 vừa chia sẻ bức ảnh đang ngồi chăm chú sửa bài và soạn giáo án cho sinh viên. Diện chiếc váy thanh lịch và sang trọng, cô nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng lên hương.

Ngân Anh tâm sự về những thay đổi của bản thân khi đảm nhiệm cương vị mới. Cô viết: "Giờ mình mới hiểu thấu câu nói: ‘Cô giáo như mẹ hiền’. Từ khi vào trường, mình vốn đã hiền khô nay thành hiền queo luôn rồi. Sinh viên có làm chưa đúng ý thì cũng phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng, từ tốn hướng dẫn lại từ đầu, chứ có nỡ la mắng gì tụi nhỏ đâu. Thế nên mấy đứa thương cô đỡ sửa bài vất vả thì học hành chăm ngoan nha”.

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Nhan sắc của chân dài này nhận được nhiều lời khen - Ảnh: FB

Dưới bài chia sẻ, hầu hết mọi người dành lời khen cho nhan sắc và phong cách thời trang của Ngân Anh: "Cô giáo đẹp quá", "Cô đẹp quá học không vô cô giáo ơi", "Cô giáo gì mà đẹp quá trời vậy", "Càng ngày chị càng thăng hạng nhan sắc"...

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