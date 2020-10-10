Lê Phương hạnh phúc khi chồng vào bếp nấu ăn phục vụ vợ con, khoe nhận được tin vui bất ngờ

Diễn viên Lê Phương đang rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân viên mãn hiện tại. Cô được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực.

Diễn viên Lê Phương từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Quách Ngọc Ngoan. Cả hai ly hôn khi đã có con trai chung. Sau đổ vỡ, chân dài gốc Trà Vinh tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên. Tái hôn với chồng kém tuổi, Lê Phương được yêu thương, cưng chiều hết mực. Theo dõi trang cá nhân có thể thấy, cuộc sống của mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" đang vô cùng viên mãn.

Ảnh gia đình hạnh phúc của Lê Phương hiện tại - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương khiến nhiều chị em ghen tỵ khi đăng tải bức ảnh ông xã Trung Kiên đang tất bật nấu ăn cho vợ con. Cô viết kèm lời nhắn ngập tràn hạnh phúc: "Tối cuối tuần, ba Phạm Trung Kiên vào bếp với món cơm gà thần thánh... Mẹ lại vừa nhận một tin vui, bữa cơm ấm áp ngon hơn vạn lần!".

Diễn viên Lê Phương khéo khoe được chồng cưng chiều. Trung Kiên sẵn sàng xắn tay áo vào bếp nấu cho vợ con những món ăn ngon - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người khen ngợi tài nấu nướng của Trung Kiên và chúc mừng Lê Phương tìm được người chồng hợp ý, yêu thương cô hết lòng.

Khoảnh khắc Trung Kiên chăm chú nấu ăn cho vợ con gây chú ý - Ảnh: FB

Trước đó, Lê Phương cũng dành nhiều lời "có cánh" khi nhắc đến ông xã. Không chỉ ủng hộ vợ trên con đường sự nghiệp, anh luôn chứng minh mình là người chồng tốt, người cha mẫu mực. Trung Kiên rất thành thạo việc bếp núc, khéo chăm sóc con gái nhỏ. Đặc biệt, chồng Lê Phương còn hết lòng yêu thương bé Cà Pháo - con trai riêng của vợ.

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