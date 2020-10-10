Khoe ảnh con trai khôi ngô giống chồng Tây như đúc, Hoàng Oanh bị chọc chuẩn kiếp 'đẻ thuê'

Hậu trường 10/10/2020 10:19

Dù chỉ mới vài tháng tuổi nhưng con trai MC Hoàng Oanh đã lộ rõ đường nét "soái ca nhí". Cậu nhóc sao y tất cả mọi nét đẹp của bố ngoại trừ đôi mắt giống mẹ.

Sau hơn nửa năm xa chồng, MC Hoàng Oanh đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào khi được đoàn tụ ông xã. Vì chồng ngoại quốc không thể bay về Việt Nam nên cách đây không lâu, cô đưa con trai sang Singapore để gia đình đoàn tụ. Từ phương xa, bà mẹ bỉm sữa liên tục cập nhật ảnh và cuộc sống đoàn viên tràn ngập nụ cười đến công chúng.

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Sau nhiều tháng xa cách, gia đình Hoàng Oanh vừa đoàn tụ vào tháng 9 vừa qua - Ảnh: FB

Mới đây, Hoàng Oanh vừa cập nhật hình ảnh chồng và con trai đang chơi đùa bên nhau. Bà mẹ bỉm sữa cho biết, đây là bức ảnh chồng cô thích nhất và muốn vợ chia sẻ để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Hoàng Oanh chia sẻ: "Nhóc Tây mắt hí. Bố bảo sao mẹ không post tấm này đi bố thích nhất của con trai! Thích quá đi chứ vì tóc con nâu xoăn tít y hệt bố, cả da trắng, mũi cao, môi cong và người dài sọc cũng của bố luôn, có mỗi mắt hí là giống mẹ thôi à. Thương con lắm Max ơi”.

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Cận gương mặt kháu khỉnh của nhóc tỳ nhà nữ MC - Ảnh: Instagram

Bức ảnh này chụp khá cận diện mạo khôi ngô của quý tử nhà Hoàng Oanh và chồng Tây. Tuy chỉ mới vài tháng tuổi, nhưng đường nét trên gương mặt cậu nhóc đã lộ rõ, chuẩn "soái ca nhí". Đến MC Hoàng Oanh cũng phải thừa nhận mình đẻ thuê khi bé Max Cola giống ba như đúc. Cậu nhóc thừa hưởng từ ba mũi cao, môi cong, mái tóc nâu xoăn tít, làn da trắng cùng thân hình dài... riêng đôi mắt hí là của mẹ.

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Hoàng Oanh bị chọc 'đẻ thuê' khi con trai chỉ giống mẹ mỗi đôi mắt - Ảnh: FB

Bức ảnh chồng và con trai Hoàng Oanh ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của mọi người. Dân mạng tấm tắc khen ngợi sự đáng yêu của quý tử nhà nữ MC.

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