Liên tục bị soi mói ngoại hình, Phan Như Thảo có động thái gay gắt

Sau ít ngày im lặng, cựu người mẫu Phan Như Thảo đã có động thái đầu tiên. Cô livestream khoe mặt mộc xinh đẹp sau khi bị chê phát tướng.

Phan Như Thảo từng là người mẫu đình đám của làng giải trí Việt. Nhưng sau khi kết hôn, cô không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Vóc dáng của chân dài sinh năm 1988 cũng thay đổi nhiều sau khi sinh con.

Ít ngày trước, người mẫu Phan Như Thảo gây bão mạng khi xuất hiện tại một sự kiện. Thân hình tăng cân chóng mặt của bà xã đại gia Đức An khiến công chúng bàn tán không ngừng.

Trong một sự kiện gần đây, Phan Như Thảo lộ thân hình tăng cân khi xuất hiện cùng chồng con - Ảnh: Internet

Bức ảnh cận vóc dáng của cô được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng - Ảnh: Internet

Sau ít ngày im lặng, Phan Như Thảo vừa có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cô tỏ thái độ khá gay gắt: "Cứ trung bình 2 tuần là cả thế giới gào tên mình Thảo Thảo cùng chữ "mập" là sao. Muốn biết mình xấu hay mình đẹp thì mình mặt mộc đây nè, vào ngắm mình 3 giây không ạ".

Cô nàng còn livestream khoe mặt mộc đẹp lung linh để chứng minh nhan sắc. Nhân đây, vợ đại gia Đức An cũng trả lời những câu hỏi của dân mạng xoay quanh chuyện tăng cân. Phan Như Thảo chia sẻ: "Mập hay ốm gì cũng có ưu điểm của nó hết. Nếu ốm lên hình sẽ đẹp, ngược lại mập da sẽ căng mịn, hồng hào hơn". Cô nàng còn thẳng thắn cho biết, bản thân mập là vì hạnh phúc. Cô rất hài lòng với cuộc sống viên mãn hiện tại.

Vợ đại gia Đức An khoe mặt mộc rạng rỡ trên livestream - Ảnh: FB

Hiện tại, Phan Như Thảo đã rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí. Cô tập trung vun vén gia đình và lo công việc kinh doanh. Bởi vậy, chân dài này không chăm chút vóc dáng như trước và cũng hạn chế xuất hiện trước truyền thông để tránh bị soi vóc dáng.

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