Siêu mẫu Hà Anh diện bikini khoe body căng đét, mách chị em bí kíp có vòng eo bé xíu quyến rũ

Nhận được câu hỏi của nhiều chị em về cách có eo thon, siêu mẫu Hà Anh đăng bài viết bật mí bí quyết "đơn giản nhưng khó thực hiện".

Hà Anh là nữ siêu mẫu đình đám của làng giải trí Việt. Cô sở hữu số đo ba vòng "chuẩn không cần chỉnh" dù đã trải qua 1 lần làm mẹ. Bà mẹ một con tự tin diện những bộ cánh mỏng tang, gợi cảm trong sự ngưỡng mộ của nhiều chị em. Siêu mẫu Hà Anh lọt top những bà mẹ bỉm sữa sở hữu thân hình bốc lửa của làng giải trí Việt. Hà Anh tự tin khoe dáng nuột bên chồng con - Ảnh: FB Mới đây, nữ siêu mẫu đã đăng tải bài viết dài mách chị em bí kíp có thân hình gợi cảm, vòng eo thon gọn. Đây là câu hỏi Hà Anh nhận được rất nhiều từ hội các bà mẹ bỉm sữa.

Cô tâm sự: "Eo là một phần cơ thể của toàn cơ thể chúng ta. Nên nếu toàn cơ thể chúng ta béo, thì eo không thể nhỏ được. Muốn eo nhỏ lại, không thể chỉ tập cho vùng bụng. Bạn có thể gập bụng điên cuồng mỗi sáng, mà vẫn ăn như thụi, cơ thể vẫn lên cân đều thì làm sao cái eo nó nhỏ lại được? Các động tác tập bụng chỉ giúp làm săn chắc cơ vùng bụng phần nào, không giúp giảm mỡ. Kể cả massage đánh mỡ bụng tan mỡ bụng cũng thế. Cho nên đã tập thì phải tập toàn thân...

Tuy nhiên, nếu chúng ta không kết hợp với chế độ ăn khoa học, mà cứ nạp tinh bột, nạp đường đều đặn vào thì dù có tập 2 tiếng trong phòng tập mỗi ngày cũng không đốt hết được lượng calorie dư thừa". Vóc dáng gợi cảm của Hà Anh sau sinh không kém cạnh bất kỳ chân dài đình đám nào - Ảnh: FB Cô chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: "Vì vậy một chân lý là dù làm gì đi chăng nữa, 70% bí quyết của việc có eo thon là giảm cân. Và 70% bí quyết của giảm cân là giảm ăn. Giảm ăn tinh bột, và đường. Vậy thôi các bạn ạ. Giảm được thì rất khó, cần có kỷ luật, đặc biệt 1 tuần đầu tiên. Ăn bớt tinh bột và đường, giảm khẩu phần bằng 50% bình thường. Khi thèm phải kiềm chế, ăn ít lại hoặc không ăn khi người khác ăn khó lắm thay". Tự tin với hình thể săn chắc, bà mẹ một con chăm diện bikini khoe body chuẩn - Ảnh: FB Hà Anh còn khéo léo động viên những chị em không có được vóc dáng thanh mảnh: "Hạn chế bớt rượu bia, nước ngọt vì mấy món này thực chất là đường, có rất nhiều calorie. Cuối cùng thì ai eo thon thì mặc bikini sexy, nếu không đã có đủ các loại quần che eo, áo bơi một mảnh cũng sexy chẳng kém".

Cường Đô la khoe ảnh đi chơi cùng bé Subeo, diện mạo ra dáng anh cả của cậu bé gây xuýt xoa Dù có tổ ấm riêng nhưng Cường Đô la luôn chứng minh mình là một ông bố có trách nhiệm, hết lòng quan tâm chăm sóc bé Subeo.

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