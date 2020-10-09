Cường Đô la khoe ảnh đi chơi cùng bé Subeo, diện mạo ra dáng anh cả của cậu bé gây xuýt xoa

Dù có tổ ấm riêng nhưng Cường Đô la luôn chứng minh mình là một ông bố có trách nhiệm, hết lòng quan tâm chăm sóc bé Subeo.

Mới đây, Cường Đô la vừa chia sẻ khoảnh khắc đưa con trai Subeo đi chơi. Trong ảnh, hai cha con cười vui vẻ, chụp ảnh lưu niệm bên nhau. "Đại gia phố núi" tự hào khoe quý tử: "Thanh niên rủ Ba đi ăn dinner”.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh tình cảm của hai cha con thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Mới 10 tuổi nhưng con trai Hà Hồ đã rất cao lớn và ra dáng anh cả. Nhìn đường nét trên gương mặt cậu bé, dân mạng nhận xét Subeo càng lớn lại càng giống bố Quốc Cường.

Subeo khoe ảnh đưa con trai cưng đi chơi - Ảnh: FB

Đặc biệt, dân mạng cũng dành lời khen cho sự chu đáo của Cường Đô la với con trai. Dù bận rộn công việc và con gái nhỏ, nhưng anh vẫn khéo léo sắp xếp thời gian cho Subeo. Anh chưa bao giờ để cậu bé phải có cảm giác tủi thân vì thiếu tình cảm của cha.

Cậu nhóc ra dáng anh cả chững chạc từ ngày có em gái - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang cũng rất yêu thương bé Subeo - Ảnh: FB

Trong những dịp đặc biệt của quý tử, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chưa bao giờ vắng mặt. Cách đây không lâu, anh còn khoe đến trường họp phụ huynh cho quý tử. Dù cậu bé sống cùng mẹ nhưng vẫn được ba chuẩn bị phòng riêng sang xịn tại biệt thự riêng.

Cậu nhóc cũng rất quấn quýt với bạn trai của mẹ - Ảnh: FB

Subeo là con trai chung giữa Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà. Hiện tại mỗi người đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con. Vào những dịp đặc biệt của nhóc tỳ, cặp đôi không ngại gặp mặt vì niềm vui của Subeo.

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