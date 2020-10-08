Dự sinh nhật Ngân Khánh, Lê Phương khoe nhan sắc 'vạn người mê', vóc dáng mẹ 2 con quá chuẩn

Hậu trường 08/10/2020 17:22

Sau khi giảm cân thành công, Lê Phương chăm khoe ảnh lên mạng xã hội. Nhan sắc của nữ diễn viên khiến nhiều chị em trầm trồ, xuýt xoa.

Trên trang cá nhân, Lê Phương vừa đăng ảnh trong tiệc sinh nhật diễn viên Ngân Khánh. Dù bận rộn nhưng chân dài Trà Vinh vẫn dành trọn một ngày cho người bạn thân nhiều năm.

Lê Phương chia sẻ: "Hôm qua, dành một ngày trọn vẹn với 'người tình không bao giờ cưới'! Mong sớm có một bộ phim cho đôi trẻ tái hợp, vợ và tiểu tam chẳng hạn... Cũng hợp lý ha!".

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Sau 2 lần sinh nở, Lê Phương vẫn tự tin đọ sắc bên bạn thân Ngân Khánh. Nữ diễn viên được khen nức nở bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: FB
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Giữa showbiz Việt lắm thị phi, Lê Phương và Ngân Khánh là tình bạn 'vàng' hiếm có - Ảnh: FB
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Bận rộn với 2 con nhỏ, Lê Phương vẫn dành trọn một ngày cho cô bạn chí cốt - Ảnh: FB

Sau 4 năm không tổ chức tiệc sinh nhật, năm nay Ngân Khánh được ông xã bù cho bữa tiệc hoành tráng trên du thuyền với hoa và bong bóng. Khách mời là những người bạn thân của nữ diễn viên trong showbiz Việt như Trương Quỳnh Anh, Nam Cường, Dương Cẩm Lynh, vợ chồng Lê Phương...

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Một vài hình ảnh khác trong tiệc sinh nhật của diễn viên Ngân Khánh. Hầu hết khách mời đều là những người bạn thân của cô trong showbiz - Ảnh: FB

Dự sinh nhật bạn thân, Lê Phương diện đồ đơn giản khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ sau khi giảm cân thành công. Trước đó, cô từng gặp nhiều áp lực khi tăng gần 30kg sau khi sinh con gái thứ 2.

Sau khi lấy lại vóc dáng, nữ diễn viên chăm đăng ảnh khoe body nuột nà. Lê Phương cũng trở lại hoạt động nghệ thuật sau gần 2 năm dành cho gia đình.

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Từ khóa:   nhan sắc Lê Phương Ngân Khánh diễn viên Lê Phương

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