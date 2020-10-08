Ảnh tự đăng đẹp lung linh, nhìn Phan Như Thảo qua ảnh bị dân mạng vô tình chụp được mà ngỡ ngàng

Hậu trường 08/10/2020 10:32

So với ảnh tự đăng trên Facebook, dường như nhan sắc ngoài đời của Phan Như Thảo có chút khác biệt, vóc dáng cũng mũm mĩm hơn.

Phan Như Thảo từng là người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên sau khi kết hôn với đại gia Đức An, cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và tập trung toàn bộ thời gian cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình.

Không còn hoạt động nghệ thuật, dường như chân dài này cũng chẳng chăm chút ngoại hình như trước. Đặc biệt sau khi sinh con, vóc dáng của Phan Như Thảo ngày càng thay đổi, mũm mĩm hơn rất nhiều.

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Đại gia Đức An diện vest lịch lãm 'tháp tùng' vợ con đến sự kiện gần đây - Ảnh: Internet

Vừa qua, cô cùng chồng đại gia xuất hiện trong một sự kiện. Đây là lần hiếm hoi Phan Như Thảo cùng doanh nhân Đức An và con gái Bồ Câu lộ diện trước truyền thông và đông đảo khán giả.

Điều khiến mọi người bất ngờ là ngoại hình tăng cân của chân dài 8X hiện tại. Theo một số hình ảnh được dân mạng ghi lại ở góc nghiêng và chưa qua chỉnh sửa, Phan Như Thảo lộ thân hình tăng cân mất kiểm soát. Dù diện đầm đen tối màu nhưng bà xã đại gia Đức An vẫn không thể che được nhược điểm cơ thể.

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Phan Như Thảo tăng cân nhiều so với trước đây - Ảnh: Internet

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Gương mặt cô tròn trịa và body không còn cân đối như xưa - Ảnh: Internet

So với những hình ảnh được chính chủ đăng tải gần đây, sắc vóc của Phan Như Thảo kém săn chắc hơn rất nhiều. Gương mặt của cô cũng lộ nhiều mỡ thừa.

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Bức ảnh gần nhất vừa được cô nàng đăng tải trông vẫn rất xinh đẹp, mặt V-line - Ảnh: FB

Dù không giữ được thân hình săn chắc như xưa nhưng Phan Như Thảo vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cựu người mẫu được chồng đại gia yêu thương, cưng chiều như bà hoàng. Cô không phải vào bếp hay vất vả chăm con gái vì đã có chồng phụ giúp.

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