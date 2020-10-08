Hà Anh kể về quá khứ đi làm thêm, nhưng nghỉ việc chỉ sau 4 tiếng vì lý do bất ngờ

Hậu trường 08/10/2020 16:07

Từ những kinh nghiệm làm việc trong quá khứ, siêu mẫu Hà Anh rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân trong cách hành xử văn minh.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa đăng tải bài viết chia sẻ về quá khứ khi còn là du học sinh tại nước ngoài. Trước khi bén duyên với nghề người mẫu, cô cũng từng làm việc bán thời gian.

Hà Anh kể lại: "Ngày xưa thời sinh viên ở Anh tôi rất ao ước được đi làm việc bán thời gian để được trải nghiệm thế nào là người trưởng thành, có công việc và còn tự kiếm tiền để tiêu vặt nữa".

Hà Anh kể về quá khứ đi làm thêm, nhưng nghỉ việc chỉ sau 4 tiếng vì lý do bất ngờ - Ảnh 1
Hà Anh gặt hái được thành công rực rỡ trong sự nghiệp người mẫu - Ảnh: FB

Dù không có kinh nghiệm, nhưng sau đó cô cũng được nhận vào thử việc với vai trò nhân viên quảng cáo sản phẩm cửa kính qua điện thoại. 

Nhưng sau buổi làm việc đầu tiên, người mẫu Hà Anh đã xin nghỉ làm. Cô viết: "Khi tôi gọi đến để quảng cáo, đa số cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền. Đặc biệt có khi nhà là người lớn tuổi, nghe chuông điện thoại phải hớt hải đến nghe, tôi còn nghe tiếng ông già thở gấp khi chạy tới được cái điện thoại.

Sau khi làm 4 tiếng đồng hồ thử việc, tôi ra gặp sếp, trong đầu đang cố nghĩ ra muôn ngàn lý do để xin không làm nữa.

Tôi sợ đủ điều, sợ phải nói dối, sợ họ nghĩ là tôi không có khả năng, sợ làm phụ lòng tin của họ... Thấy tôi có vẻ bứt rứt nói không nên lời, ông sếp mỉm cười "Công việc không dành cho cô phải không?" (It's not for you is it?).

Tôi đáp 'Dạ không. Nhưng em rất cám ơn là đã được cho cơ hội'. 'Không có gì' anh ta đáp. Vâng các bạn ạ, dù là công việc đầu tiên không thành nhưng tôi học được 2 bài học quan trọng trong cuộc sống".

Hà Anh kể về quá khứ đi làm thêm, nhưng nghỉ việc chỉ sau 4 tiếng vì lý do bất ngờ - Ảnh 2
Ở tuổi 38, Hà Anh sở hữu sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc - Ảnh: FB

Từ những gì đã trải nghiệm được trong quá khứ, Hà Anh rút được kinh nghiệm cho bản thân là biết tự chịu trách nhiệm và cảm thông cho người khác.

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