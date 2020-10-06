Oanh Yến diện đồ nóng bỏng, khoe nhan sắc 'mẹ 6 con' sexy đến nghẹt thở

Hậu trường 06/10/2020 15:43

Dù đã trải qua đến 6 lần sinh nở nhưng nhan sắc của Hoa hậu Oanh Yến vẫn vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cân đối "vạn người mê".

Oanh Yến được biết đến là nàng hậu đông con số một làng giải trí Việt. Trải qua 6 lần làm mẹ, Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 được mệnh danh là chân dài "càng đẻ càng đẹp" của showbiz.

Mới đây, Hoa hậu Oanh Yến vừa tung bộ ảnh mới nhất trên du thuyền. Trong trang phục váy dây ôm sát cơ thể, chân dài Vũng Tàu được khen mặn mà, nhuận sắc. Cô tự tin tạo dáng đầy thần thái, khoe đường cong cơ thể nuột nà trước ống kính.

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Vóc dáng gợi cảm của Hoa hậu Oanh Yến ở tuổi 34 và trải qua 6 lần làm mẹ - Ảnh: Internet
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Cô khoe vòng 1 gợi cảm trong 'bộ cánh' nổi bật - Ảnh: Internet
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Mọi người dành nhiều lời khen cho nhan sắc của nàng hậu - Ảnh: Internet

Trải qua 6 lần sinh nở, Hồ Oanh Yến quyết định triệt sản. Nàng hậu cho biết, dù bạn trai muốn có thêm con, nhưng cô nàng cảm thấy với bản thân vậy là đủ. Hiện cô có 6 nhóc tỳ, 4 trai, 2 gái và muốn dành thời gian chăm lo, dạy bảo các con chu đáo. Hơn thế, chân dài này muốn các con có cuộc sống đầy đủ nhất về vật chất lẫn tinh thần nên quyết định ngưng đẻ để tập trung lo chu toàn mọi thứ.

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Hoa hậu Oanh Yến bên bạn trai đại gia và các con - Ảnh: Internet

Nàng hậu từng tiết lộ, bản thân rất thích con nít nên cô chưa bao giờ hối hận khi trở thành "nàng hậu đông con nhất Việt Nam". Sau mỗi lần làm mẹ, chân dài sinh năm 1986 dành thời gian tập luyện để lấy lại vóc dáng nuột nà. Sắp tới đây, cô tiếp tục tham gia cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới 2020".

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