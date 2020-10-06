Sau nhiều lần bị đồn sắp cưới, Hoa hậu H'Hen Niê xác nhận đã chia tay bạn trai

Hậu trường 06/10/2020 10:12

Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai. Chân dài này cho biết bản thân rất ổn và đang tập trung cho dự án phim tại Hà Nội.

Mới đây, trên Story, Hoa hậu H'Hen Niê đã đăng tải bài viết thông báo chia tay bạn trai và chính thức bước vào cuộc sống độc thân.

Cô xác nhận với công chúng và truyền thông: "Mọi người, cả anh chị báo chí thắc mắc cái tin Hen đăng. Dạ thì trước giờ công nhận mình có người yêu rồi, là ai thì Hen cũng chưa bao giờ xác nhận với cả nhà mình thì hôm nay xác nhận là Hen không có người yêu nữa".

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Chân dài Tây Nguyên chính thức lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh: FB

Nàng hậu Ê Đê cũng trấn an mọi người khi cho biết đang thực hiện dự án phim mới tại Hà Nội. Điều này chứng tỏ H'Hen Niê rất ổn và cô vẫn đang tập trung cho sự nghiệp.

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ thêm: "Hi vọng mọi người luôn bên cạnh và ủng hộ Hen. Hen đang ở Hà Nội và trong quá trình tập luyện cho phim nên Hen cũng không lo nghĩ gì nhiều. Đơn giản Hen sẽ cố gắng cho việc tập luyện. Phải ưu tiên công việc vì gia đình của mình đúng không ạ. Hihi. Cả nhà yên tâm nhé. Cảm ơn cả nhà vì đã hỏi thăm và bên cạnh Hen".

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Tuy H'Hen Niê chưa từng công khai danh tính bạn trai cũ, nhưng dân mạng đã tìm ra rất nhiều bằng chứng về người đàn ông này - Ảnh: Internet

Trước khi chân dài này lên tiếng xác nhận, công chúng cũng hoài nghi mối quan hệ của cả hai đã "rạn nứt". Theo đó, cô xóa tất cả các hình ảnh về bạn trai cũ kèm dòng chia sẻ đầy hoang mang: "Chia tay không phải là hết mà là nhường cho nhau có được hạnh phúc riêng".

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