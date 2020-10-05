Ngọc Lan khoe ảnh cưới rạng rỡ với 'bụng bầu' to vượt mặt, ước muốn đẻ thêm con gái

Nữ diễn viên ôm 'bụng bầu' và nở nụ cười hạnh phúc - Ảnh: FB

Ngọc Lan chia sẻ về quan điểm có bầu trước khi cưới: "Ngay từ lúc nhận được lời mời thì Lan đã rất thích thú bởi Lan nghĩ rằng bất kì người con gái nào cũng đều mơ ước khoác lên mình chiếc váy cưới trong ngày quan trọng nhất cuộc đời mình.

Được làm mẹ chính là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ vì vậy dù có bầu thì mỗi cô dâu cũng đều xứng đáng được yêu thương, nâng niu và chăm sóc. Lan mong rằng, khi các cặp đôi yêu nhau thật lòng, quyết định làm lễ cưới thì các anh hãy giúp người bạn đời của mình lưu giữ những khoảnh khắc không thể nào quên của họ nhé! Lan tin dần dần với sự cởi mở của xã hội thì quan niệm “ăn cơm trước kẻng” cũng sẽ không còn bị đánh giá khắt khe!".