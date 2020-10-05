Ngọc Lan khoe ảnh cưới rạng rỡ với 'bụng bầu' to vượt mặt, ước muốn đẻ thêm con gái

Với tạo hình cô dâu đang mang thai, diễn viên Ngọc Lan được khen xinh đẹp hết nấc. Bà mẹ đơn thân ngày càng thăng hạng nhan sắc hậu ly hôn.
- Con gái Trương Ngọc Ánh cao lớn xinh đẹp chuẩn hoa hậu tương lai, Chi Bảo lập tức vào nhận con dâu
- Vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ từng sống thê thảm trước khi công khai ly hôn và một mình nuôi 2 con
Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải loạt ảnh hóa cô dâu mang bầu rạng rỡ. Trong bộ sưu tập áo cưới của NTK Vĩnh Thụy, bà mẹ đơn thân nở nụ cười hạnh phúc, khoe nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng ở tuổi 35.
Ngọc Lan chia sẻ về quan điểm có bầu trước khi cưới: "Ngay từ lúc nhận được lời mời thì Lan đã rất thích thú bởi Lan nghĩ rằng bất kì người con gái nào cũng đều mơ ước khoác lên mình chiếc váy cưới trong ngày quan trọng nhất cuộc đời mình.
Được làm mẹ chính là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ vì vậy dù có bầu thì mỗi cô dâu cũng đều xứng đáng được yêu thương, nâng niu và chăm sóc. Lan mong rằng, khi các cặp đôi yêu nhau thật lòng, quyết định làm lễ cưới thì các anh hãy giúp người bạn đời của mình lưu giữ những khoảnh khắc không thể nào quên của họ nhé! Lan tin dần dần với sự cởi mở của xã hội thì quan niệm “ăn cơm trước kẻng” cũng sẽ không còn bị đánh giá khắt khe!".
Sau khi trình diễn bộ trang phục váy cưới của cô dâu bầu, Ngọc Lan vô cùng phấn khích. Dưới phần bình luận, cô chia sẻ niềm mong ước sinh con gái: "Rụng tim với cô bé An Nhiên này rồi, tự dưng muốn đẻ thêm 1 đứa con gái nữa quá nè các mẹ ơi".
Sau khi ly hôn Thanh Bình vào cuối năm 2019, Ngọc Lan một mình nuôi con trai Louis. Cô nhanh chóng tìm được niềm vui trong công việc và chăm sóc quý tử. Tuy nhiên, người hâm mộ hi vọng cô sớm tìm được hạnh phúc mới sau biến cố hôn nhân.