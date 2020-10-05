Khoe ảnh tươi cười vẫn bị chê bai nhan sắc, Việt Hương đáp trả cực gay gắt

Là người thẳng tính, nghệ sĩ Việt Hương không ngại đụng chạm. Trước những lời nói không hay, nữ danh hài "phản pháo" một cách gay gắt.

Việt Hương là một trong những nữ nghệ sĩ hài đắt show nhất hiện nay. Tuy nhiên do dịch Covid-19, cô tạm ngưng tất cả mọi hoạt động và đang ở Mỹ tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng con.

Dù đang ở xa, bà xã Hoài Phương vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho quê hương. Sắp tới là sinh nhật của nữ nghệ sĩ, thay vì tổ chức tiệc tùng linh đình, Việt Hương dành phần quà hỗ trợ chống dịch.



Sau nhiều tháng sống xa chồng con, đây là thời gian nữ nghệ sĩ dành cho gia đình - Ảnh: FB

Việt Hương đăng tải bức ảnh cười rạng rỡ và nhắn nhủ: "Tháng sinh nhật của mình, xin chia sẻ ít công đức này, cùng cầu nguyện dù là tổng thống (ngài cố lên ạ) hay thường dân, dù giàu có hay buôn gánh bán bưng, đây là dịch bệnh thế giới đang gồng mình vượt qua, Hương xin ơn trời cho mọi người mọi việc an lành, bệnh tật tiêu trừ, quốc thái dân an. Hương sống và làm việc 2 nơi, nơi nào cũng cho Hương năng lượng tốt nhất, để có ít giúp ít có lời nói giúp lời nói. Chắp tay cầu xin. Thiết thực nhất tặng 100 triệu đồng và 500 tuýp gel rửa tay khô, đích thân đi trao tặng tại phía Bắc”.

Nữ nghệ sĩ khoe ảnh rạng rỡ và chia sẻ về việc làm từ thiện - Ảnh: FB

Cô đáp trả khi bị chê bai nhan sắc - Ảnh: FB

Hành động ý nghĩa của nữ nghệ sĩ nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Tuy nhiên, trong số rất nhiều bình luận khen ngợi tấm lòng của Việt Hương, một dân mạng kém duyên lại "soi" và chê bai diện mạo của cô.

Không im lặng cho qua chuyện, Việt Hương thẳng thắn đáp trả: "Tâm xuất tướng, chắc em chưa làm thiện đủ duyên để không xấu như anh viết ạ. Chúc anh mãi đẹp”. Đây không phải lần đầu Việt Hương lên tiếng "phản pháo" những lời mỉa mai từ anti-fan.

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