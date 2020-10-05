Vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ từng sống thê thảm trước khi công khai ly hôn và một mình nuôi 2 con

Vợ cũ Hoài Lâm - Bảo Ngọc chia sẻ, cô từng trải qua những ngày tháng khủng hoảng trước khi công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ.

Tháng 6 vừa qua, Bảo Ngọc thông báo ly hôn Hoài Lâm sau thời gian chung sống hạnh phúc. Sau biến cố hôn nhân, cô nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Theo dõi trang cá nhân, mọi người thấy rằng vợ cũ Hoài Lâm đang sống rất vui vẻ, bình yên bên 2 con.

Giờ đây, Bảo Ngọc cũng cởi mở hơn khi chia sẻ về chuyện hôn nhân đổ vỡ. Vừa qua, cô nàng đã có cuộc trò chuyện thoải mái mới dân mạng trên Instagram. Bà mẹ đơn thân nhận được rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề tình yêu, hôn nhân và cuộc sống sau ly hôn.

Bảo Ngọc sống lạc quan, vui vẻ sau khi ly hôn Hoài Lâm - Ảnh: FB

Đặc biệt, khi nhận được câu hỏi: "Bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là khi nào? Làm thế nào để vượt qua nó?". Không né tránh, Bảo Ngọc thoải mái bộc bạch lòng mình.

Cô chia sẻ: "Trước khi mình công khai quyết định ly hôn, mình từng thê thảm vào mỗi buổi tối, sáng thức dậy thì lại như không có gì, vì phải lo con đi học, phải bán hàng, phải gặp người nhà.

Chỉ có đêm về mình mới thật sự được sống đúng với cảm xúc đó, và mình vượt qua mọi chuyện chỉ một mình. Đến khi mình quyết định rồi, gia đình mình mới biết.

Sau đó thì mình cân bằng được bằng việc đi tập gym, ăn uống, cafe với bạn bè, những chị em, những người bạn thực sự thương và hiểu, chứ không nhìn bạn thất bại mà vui mừng.

Mình nghĩ đến con mình, nghĩ đến người sinh mình ra, nghĩ đến gia đình của mình đã yêu thương mình như thế nào. Và phải sống thật tốt vì họ".

Cô một mình nuôi 2 con mà không cần chồng cũ trợ cấp tiền - Ảnh: FB

Qua đây có thể thấy, Bảo Ngọc đã vượt qua được cú sốc hôn nhân. Về phía Hoài Lâm, anh vẫn sống kín tiếng và hiếm khi lộ diện trước công chúng và truyền thông.

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