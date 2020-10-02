Chiếc xe đạp đầu tiên xuất hiện trong gara toàn siêu xe của Cường Đô la, nghe giá ai cũng hết hồn

Theo chia sẻ của Đàm Thu Trang, chiếc xe đạp này được "đại gia phố núi" Cường Đô la đặc biệt lựa chọn và mua tặng cho cô.
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Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Cường Đô la và Đàm Thu Trang là một trong những cặp đôi được công chúng đặc biệt chú ý. Cuộc sống giàu sang của vợ chồng "đại gia phố núi" luôn là niềm mơ ước của nhiều người.
Bên cạnh sự giàu có, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường còn nổi tiếng là người chồng tâm lý, chiều vợ. Anh không tiếc tay chi tiền "khủng" xây nhà tặng vợ con, hay mua những món đồ đắt giá chỉ để người phụ nữ của mình vui.
Mới đây, Đàm Thu Trang khiến mạng xã hội dậy sóng khi khoe "chiến mã" vừa được ông xã mua tặng. Chân dài Lạng Sơn hài hước cho biết, Cường Đô la sắm chiếc xe này cho cô đi chợ.
Đây là chiếc xe đạp đầu tiên xuất hiện trong gara toàn siêu xe tiền tỷ của Cường Đô la. Cũng vì điều này mà ngay khi đăng tải, nhiều người không khỏi bất ngờ, xen lẫn thích thú. Ngay lập tức, dân mạng đã tìm hiểu về giá trị của "siêu xe" này. Được biết, đây là dòng xe đạp thuộc một thương hiệu nổi tiếng và mẫu được Cường Đô la lựa chọn có giá khoảng 6 triệu đồng.
Ít tháng trước, Cường Đô la cũng mua tặng bà xã Đàm Thu Trang một chiếc xe máy đắt tiền. Chiếc xe thuộc dòng Vespa Primavera phiên bản đặc biệt, tại thị trường Việt Nam chỉ phân phối giới hạn đúng 50 chiếc. Có thể thấy rằng, mức độ chiều vợ của "đại gia phố núi" không phải dạng vừa.