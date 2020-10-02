Chiếc xe đạp đầu tiên xuất hiện trong gara toàn siêu xe của Cường Đô la, nghe giá ai cũng hết hồn

Theo chia sẻ của Đàm Thu Trang, chiếc xe đạp này được "đại gia phố núi" Cường Đô la đặc biệt lựa chọn và mua tặng cho cô.

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Cường Đô la và Đàm Thu Trang là một trong những cặp đôi được công chúng đặc biệt chú ý. Cuộc sống giàu sang của vợ chồng "đại gia phố núi" luôn là niềm mơ ước của nhiều người.

Sau hơn 1 năm kết hôn, Đàm Thu Trang vừa hạ sinh con gái chung với Cường Đô la - Ảnh: FB

Bên cạnh sự giàu có, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường còn nổi tiếng là người chồng tâm lý, chiều vợ. Anh không tiếc tay chi tiền "khủng" xây nhà tặng vợ con, hay mua những món đồ đắt giá chỉ để người phụ nữ của mình vui.

Mới đây, Đàm Thu Trang khiến mạng xã hội dậy sóng khi khoe "chiến mã" vừa được ông xã mua tặng. Chân dài Lạng Sơn hài hước cho biết, Cường Đô la sắm chiếc xe này cho cô đi chợ.

Chiếc xe đạp vừa được 'đại gia phố núi' mua tặng vợ - Ảnh: FB

Đây là chiếc xe đạp đầu tiên xuất hiện trong gara toàn siêu xe tiền tỷ của Cường Đô la. Cũng vì điều này mà ngay khi đăng tải, nhiều người không khỏi bất ngờ, xen lẫn thích thú. Ngay lập tức, dân mạng đã tìm hiểu về giá trị của "siêu xe" này. Được biết, đây là dòng xe đạp thuộc một thương hiệu nổi tiếng và mẫu được Cường Đô la lựa chọn có giá khoảng 6 triệu đồng.

Chiếc xe máy nổi bật này được Cường Đô la tặng Đàm Thu Trang nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh: FB

Gara sang chảnh là nơi 'nghỉ ngơi' của dàn siêu xe tiền tỷ - Ảnh: FB

Ít tháng trước, Cường Đô la cũng mua tặng bà xã Đàm Thu Trang một chiếc xe máy đắt tiền. Chiếc xe thuộc dòng Vespa Primavera phiên bản đặc biệt, tại thị trường Việt Nam chỉ phân phối giới hạn đúng 50 chiếc. Có thể thấy rằng, mức độ chiều vợ của "đại gia phố núi" không phải dạng vừa.

Matt Liu nhập hội “chỉ follow mình em”, nhưng hơn hẳn sao nam khác vì điều này Matt Liu được đánh giá “ăn đứt” nhiều sao Việt khác như Ông Cao Thắng khi chỉ theo dõi người phụ nữ mình yêu vì một điều duy nhất này.

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