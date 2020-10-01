Khoe nhan sắc con gái lai Tây lúc còn bé, diva Hồng Nhung được khen nức nở vì điểm này

Đăng ảnh bé Tép nhiều năm trước, diva Hồng Nhung nhận được "cơn mưa" lời khen vì chăm con gái quá khéo. Cô bé mũm mĩm ngày nào giờ đã cao lớn bất ngờ.

Trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung vừa chia sẻ lại loạt ảnh 4 năm trước của con gái cưng. Trong ảnh, Tép vô cùng mũm mĩm và đáng yêu khi ngồi học đàn piano. Nhìn vào hình ảnh này, mọi người không ngớt lời khen ngợi bà mẹ đơn thân nuôi con gái quá khéo. Từ một cô bé phúng phính, Tép hiện tại đã sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt thanh tú.

Hồng Nhung khoe ảnh con gái cưng 4 năm trước vô cùng mũm mĩm - Ảnh: FB



Hiện tại, cô bé đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ tâm sự: "Em Tép - Lea 4 năm về trước... Ngón tay em mũm mĩm, giờ bàn tay đã gần bằng mẹ. Em bảo mẹ: 'Khi 9 tuổi con sẽ cao hơn mẹ, và sẽ xin hết những đôi giày lấp lánh của mẹ nhé!'".

Bức ảnh nhiều năm trước của "tiểu công chúa" nhà Hồng Nhung nhận được vô số lời khen. Mọi người tấm tắc: "Các con lớn nhanh như thổi, nhìn lại hồi bé thấy đáng yêu lắm", "Yêu vô cùng", "Bạn ý giống chị Bống", "Xinh quá, mẹ Nhung chăm thật khéo"...

Từ bé, Tép đã được mẹ cho học các loại nhạc cụ. Hiện tại, ngoài đam mê âm nhạc cô bé còn rất có năng khiếu hội họa - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Hồng Nhung một mình nuôi hai con song sinh - Ảnh: FB

Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, diva Hồng Nhung sống cùng hai con song sinh Tôm và Tép. Vượt qua biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. "Cô Bống" tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và tìm niềm vui bên các con. Theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ, người hâm mộ thấy rằng cô đang tận hưởng những ngày tháng bình yên, hạnh phúc.

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