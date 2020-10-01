Con gái Lê Phương hóa nàng tiên cá đón trung thu, nhìn biểu cảm cưng muốn xỉu

Vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của bé Bông - con gái Lê Phương khiến cộng đồng mạng "tan chảy". Mới 2 tuổi, cô bé đã được mọi người đặc biệt chú ý.

Khác với nhiều bà mẹ nghệ sĩ khác, Lê Phương thoải mái khoe ảnh các con lên mạng xã hội mà không cần che mặt. Cô được mệnh danh là "bà mẹ nghiện con" khi trang cá nhân ngập tràn hình ảnh đáng yêu của các nhóc tỳ.

Bé Bông mặc đồ nàng tiên cá chơi đùa vui vẻ bên anh trai Cà Pháo - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ khoảnh khắc ngộ nghĩnh của con gái cưng. Mừng trung thu, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã hô biến bé Bông thành nàng tiên cá xinh đẹp. Bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Mọi người dành vô số lời khen cho vẻ kháu khỉnh của con gái Lê Phương.

2 tuổi, con gái Lê Phương lớn phổng phao - Ảnh: FB

Con gái Lê Phương đáng yêu và được nhận xét có nụ cười giống ba Trung Kiên - Ảnh: FB

Nữ diễn viên hài hước viết: "Chuyện kể rằng, nàng tiên cá khi gặp hoàng tử đã nở nụ cười thật rạng rỡ! Duyên lúc đó Ba Mẹ trên tàu đi Trường Sa, ngang qua thấy ẻm nằm cưng quá ẵm về nuôi luôn. Từ đó, nhà lúc nào cũng có Pháo - Bông nên mỗi ngày đều ấm áp rộn ràng như Tết trung thu vậy á! Câu chuyện đến đây là hết. Chúc cả nhà đêm trung thu hạnh phúc đoàn viên nhé!".

Gia đình 4 thành viên ngập tràn tiếng cười của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Bé Bông là con gái chung của Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên. Trước đó, cô từng đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên với Quách Ngọc Ngoan. Họ có một người con chung là bé Cà Pháo hiện đang sống cùng mẹ.

Từ khi tái hôn, Lê Phương trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Được chồng trẻ yêu thương, cô ngày càng thăng hạng nhan sắc, sự nghiệp cũng phát triển rực rỡ.

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