Con gái Trương Ngọc Ánh cao lớn xinh đẹp chuẩn hoa hậu tương lai, Chi Bảo lập tức vào nhận con dâu

Bé Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt được quan tâm hiện nay.

Mới đây, Trương Ngọc Ánh nhận được "cơn mưa" lời khen của mọi người khi công khai loạt ảnh mới nhất của bé Bảo Tiên. Ở tuổi 12, ái nữ nhà Trần Bảo Sơn đã được nhận xét là "tiểu mỹ nhân". Mọi người dự đoán trong tương lai không xa, cô bé sẽ trở thành hoa hậu bởi nhan sắc nổi trội.

Cô bé tự tin trước ống kính, khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh: FB

Con gái Trương Ngọc Ánh sở hữu chiều cao 1m59 cùng thân hình cân đối - Ảnh: FB

Trong ảnh, Bảo Tiên diện đồ đơn giản, tóc búi cao khoe được đường nét gương mặt thanh tú. Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng cô bé đã thể hiện sự dạn dĩ trước ống kính. Con gái Trần Bảo Sơn tạo dáng đầy thần thái như một người mẫu thực sự. Mọi người nhận xét, cô bé thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp vượt trội của bố mẹ nổi tiếng.

Ngay sau khi đăng tải, con gái Trương Ngọc Ánh đã nhận được vô số lời khen của công chúng. Nhiều sao Việt như NTK Đỗ Mạnh Cường, vợ Bình Minh, MC Quang Minh... tấm tắc bởi sự dễ thương của bé Bảo Tiên. Diễn viên Chi Bảo lập tức vào nhận con dâu và muốn làm sui với Trương Ngọc Ánh.

Trong khi các sao Việt khen ngợi nhan sắc con gái Trương Ngọc Ánh, diễn viên Chi Bảo nhanh tay 'đặt rượu' - Ảnh: FB

Quý tử nhà diễn viên Chi Bảo điển trai và cao lớn ở tuổi 19 - Ảnh: FB

Trần Bảo Tiên là con gái chung của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé sống cùng mẹ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của ba ruột. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con. Cặp đôi không ngại gặp gỡ và đứng chung khung hình vào những dịp đặc biệt của ái nữ.

Vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ từng sống thê thảm trước khi công khai ly hôn và một mình nuôi 2 con Vợ cũ Hoài Lâm - Bảo Ngọc chia sẻ, cô từng trải qua những ngày tháng khủng hoảng trước khi công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ.

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