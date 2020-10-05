Con gái Trương Ngọc Ánh cao lớn xinh đẹp chuẩn hoa hậu tương lai, Chi Bảo lập tức vào nhận con dâu

Hậu trường 05/10/2020 11:50

Bé Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt được quan tâm hiện nay.

Mới đây, Trương Ngọc Ánh nhận được "cơn mưa" lời khen của mọi người khi công khai loạt ảnh mới nhất của bé Bảo Tiên. Ở tuổi 12, ái nữ nhà Trần Bảo Sơn đã được nhận xét là "tiểu mỹ nhân". Mọi người dự đoán trong tương lai không xa, cô bé sẽ trở thành hoa hậu bởi nhan sắc nổi trội.

con gai truong ngoc anh
Cô bé tự tin trước ống kính, khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh: FB
con gai truong ngoc anh 1
Con gái Trương Ngọc Ánh sở hữu chiều cao 1m59 cùng thân hình cân đối - Ảnh: FB

Trong ảnh, Bảo Tiên diện đồ đơn giản, tóc búi cao khoe được đường nét gương mặt thanh tú. Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng cô bé đã thể hiện sự dạn dĩ trước ống kính. Con gái Trần Bảo Sơn tạo dáng đầy thần thái như một người mẫu thực sự. Mọi người nhận xét, cô bé thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp vượt trội của bố mẹ nổi tiếng.

Ngay sau khi đăng tải, con gái Trương Ngọc Ánh đã nhận được vô số lời khen của công chúng. Nhiều sao Việt như NTK Đỗ Mạnh Cường, vợ Bình Minh, MC Quang Minh... tấm tắc bởi sự dễ thương của bé Bảo Tiên. Diễn viên Chi Bảo lập tức vào nhận con dâu và muốn làm sui với Trương Ngọc Ánh. 

con gai truong ngoc anh 2
Trong khi các sao Việt khen ngợi nhan sắc con gái Trương Ngọc Ánh, diễn viên Chi Bảo nhanh tay 'đặt rượu' - Ảnh: FB
con gai truong ngoc anh 3
Quý tử nhà diễn viên Chi Bảo điển trai và cao lớn ở tuổi 19 - Ảnh: FB

Trần Bảo Tiên là con gái chung của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé sống cùng mẹ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của ba ruột. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con. Cặp đôi không ngại gặp gỡ và đứng chung khung hình vào những dịp đặc biệt của ái nữ.

Vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ từng sống thê thảm trước khi công khai ly hôn và một mình nuôi 2 con

Vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ từng sống thê thảm trước khi công khai ly hôn và một mình nuôi 2 con

Vợ cũ Hoài Lâm - Bảo Ngọc chia sẻ, cô từng trải qua những ngày tháng khủng hoảng trước khi công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh con gái Trần Bảo Sơn Chi Bảo

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026