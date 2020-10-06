Ngồi đút từng muỗng cơm cho cha già bị tai biến, Hiếu Hiền khiến ai nấy rưng rưng vì điểm này

Phải chứng kiến cảnh cha ruột ngày càng già yếu, sức khỏe đi xuống mỗi ngày, diễn viên Hiếu Hiền vô cùng đau lòng.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Hiếu Hiền xót xa chia sẻ loạt ảnh ba mẹ ruột là cố nghệ sĩ Kim Ngọc và nhạc sĩ Đức Lang. Anh Hiều của "Bỗng dưng muốn khóc" đăng kèm dòng tâm sự xúc động về cha ruột. Chứng kiến đấng sinh thành ngày càng già yếu, lại bị tai biến không còn minh mẫn, Hiếu Hiền vô cùng đau lòng.
Anh chia sẻ xót xa: "Năm nay ba đã 81 tuổi rồi, căn bệnh tai biến đã làm cho ba không còn minh mẫn, mọi thứ sinh hoạt đều rất khó khăn! Mấy ngày nay ở nhà chăm sóc ba, đút từng muỗng cơm cho ba mà tự nhiên con cảm thấy đứt ruột! Cảm ơn ba mẹ cả một đời bôn ba khắp nơi để lo cho con được như bây giờ!".
Chứng kiến ba ruột ngày một già yếu, anh thầm mong cho bản thân trong tương lai: "Tự lòng mình thầm mong 'thôi, bây giờ mình 44 thì Panda đã 8 tuổi còn Miranda thì 5 tuổi, đến năm mình 70 thì Panda cũng được 34 tuổi còn Miranda thì cũng 30 rồi!'. Đến lúc đó các con mình có lập gia đình hay chưa thì cũng mong mình được theo ông bà ba mẹ là hay nhất! Vậy để cho các con khỏi phải bận tâm gì đến mình, âu cũng là một cách thương con nên suy nghĩ vậy thôi há há! Ngủ ngon nha cả gia đình yêu ơi".
Dòng chia sẻ của Hiếu Hiền khiến ai nấy xúc động. Bạn bè, đồng nghiệp vào động viên anh và gửi lời chúc sức khỏe tới ba của nam diễn viên. Nghệ sĩ Minh Nhí bày tỏ: "Thương ba má và thương em trai". MC Hòa Thuận động viên: "Thương anh, đừng nghĩ xa vời nha anh".