Sau nỗi buồn chia tay bạn trai, Hoa hậu H'Hen Niê tiếc nuối vì mất đi thứ này

Hậu trường 08/10/2020 14:58

Hoa hậu H'Hen Niê buồn vì không còn giữ được vòng eo bé xíu như ngày xưa. Đôi lúc cô còn cảm thấy ghen tỵ với những cô người mẫu có eo siêu nhỏ.

H'Hen Niê là một trong những nàng hậu nhận được sự quan tâm, yêu mến của công chúng dù đã kết thúc nhiệm kỳ. Những chia sẻ của chân dài Ê Đê về cuộc sống và tình cảm luôn được mọi người chú ý.

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Gương mặt đầy cá tính và hình thể nóng bỏng của H'Hen Niê khi tham gia 'Miss Universe 2018' - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê vừa tâm sự về những thay đổi của bản thân. Khi còn là người mẫu, cô nàng sở hữu vóc dáng lý tưởng với vòng eo "con kiến". Tuy nhiên sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, người đẹp Tây Nguyên dần mất phong độ. Nàng hậu tóc tém than thở vì số đo vòng 2 chỉ tăng chứ không giảm. Thậm chí có thời gian vòng eo của H'Hen Niê chạm mốc 65cm. Đôi lúc cô "phát hờn" với những người mẫu sở hữu vòng eo lý tưởng.

Nàng hậu Ê Đê tâm sự: "Từ khi làm hoa hậu, eo nhỏ nhất là 60, còn lại cứ 62, thậm chí lên 65. Nên là thấy các bạn người mẫu 'gato' lắm, eo các bạn nhỏ xíu cơ, làm mình nhớ lại ngày xưa lúc còn làm người mẫu đi show, eo khi nào cũng dưới 60".

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H'Hen Niê buồn vì số đo vòng eo không còn như xưa - Ảnh: FB

Khi mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê sở hữu số đo 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh" 84 - 60 - 93. Cô được người hâm mộ yêu mến bởi sự chỉn chu trong trang phục và lối ứng xử.

Hiện tại dù đã kết thúc nhiệm kỳ, H'Hen Niê vẫn là cái tên được công chúng chú ý. Những thành tích Hoa hậu H'Hen Niê đạt được trên đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế không ngừng được nhắc đến và khen ngợi.

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