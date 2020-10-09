Sau 18 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục lần đầu kể về nỗi đau sinh con, chỉ biết gọi 'mẹ ơi, con đau quá'

Hậu trường 09/10/2020 17:13

Sinh con ở độ tuổi còn quá trẻ nên hành trình làm mẹ của ca sĩ Hiền Thục cũng vất vả và áp lực hơn rất nhiều.

Mới đây, ca sĩ Hiền Thục vừa chia sẻ hình ảnh mình và con gái Gia Bảo lên trang cá nhân. Nhân dịp ái nữ tròn 18 tuổi, giọng ca "Nhật ký của mẹ" lần đầu kể về nỗi đau thể xác khi sinh mổ.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Lúc này là mới mổ đẻ bả ra xong, nguyên phòng phẫu thuật có mình tui nằm rên: 'Mẹ ơi, con đau quá'. Đó! Lúc nào đau đớn cũng kêu mẹ thôi, tuổi con ngựa, mà tính con cừu, xương khủng long và thịt con lợn".

Cô không quên gửi đến con gái lời chúc ngắn gọn nhưng đong đầy tình thương: "Chúc mừng nhen, bạn thân đáng ghét già nua, 18 mà như 81, mừng bạn ra đời làm tui hết có trai theo".

Sau 18 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục lần đầu kể về nỗi đau sinh con, chỉ biết gọi 'mẹ ơi, con đau quá' - Ảnh 1
Hiền Thục làm mẹ khi chỉ mới 21 tuổi - Ảnh: FB
Sau 18 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục lần đầu kể về nỗi đau sinh con, chỉ biết gọi 'mẹ ơi, con đau quá' - Ảnh 2
Bước sang tuổi 18, Gia Bảo ra dáng thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh: FB

Những năm gần đây, Hiền Thục gần như vắng bóng ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau khi con gái Gia Bảo sang nước ngoài du học, bà mẹ đơn thân dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Thay vì tất bật chạy show, Hiền Thục đi chơi, du lịch nhiều nơi. Theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ, mọi người có thể thấy được cô đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc.

Sau 18 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục lần đầu kể về nỗi đau sinh con, chỉ biết gọi 'mẹ ơi, con đau quá' - Ảnh 3
Hiền Thục xem con gái như một người bạn. Cũng vì vậy mà hai mẹ con rất gần gũi và hay tâm sự - Ảnh: FB

Thi thoảng, cô tâm sự về con gái và hành trình làm mẹ đầy chông gai của mình. Theo một số thông tin, hiện Hiền Thục đã tìm được tình yêu mới, nhưng cô vẫn giữ kín danh tính người này.

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