Sau 18 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục lần đầu kể về nỗi đau sinh con, chỉ biết gọi 'mẹ ơi, con đau quá'

Sinh con ở độ tuổi còn quá trẻ nên hành trình làm mẹ của ca sĩ Hiền Thục cũng vất vả và áp lực hơn rất nhiều.
- Siêu mẫu Hà Anh diện bikini khoe body căng đét, mách chị em bí kíp có vòng eo bé xíu quyến rũ
- Cường Đô la khoe ảnh đi chơi cùng bé Subeo, diện mạo ra dáng anh cả của cậu bé gây xuýt xoa
Mới đây, ca sĩ Hiền Thục vừa chia sẻ hình ảnh mình và con gái Gia Bảo lên trang cá nhân. Nhân dịp ái nữ tròn 18 tuổi, giọng ca "Nhật ký của mẹ" lần đầu kể về nỗi đau thể xác khi sinh mổ.
Nữ ca sĩ tâm sự: "Lúc này là mới mổ đẻ bả ra xong, nguyên phòng phẫu thuật có mình tui nằm rên: 'Mẹ ơi, con đau quá'. Đó! Lúc nào đau đớn cũng kêu mẹ thôi, tuổi con ngựa, mà tính con cừu, xương khủng long và thịt con lợn".
Cô không quên gửi đến con gái lời chúc ngắn gọn nhưng đong đầy tình thương: "Chúc mừng nhen, bạn thân đáng ghét già nua, 18 mà như 81, mừng bạn ra đời làm tui hết có trai theo".
Những năm gần đây, Hiền Thục gần như vắng bóng ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau khi con gái Gia Bảo sang nước ngoài du học, bà mẹ đơn thân dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Thay vì tất bật chạy show, Hiền Thục đi chơi, du lịch nhiều nơi. Theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ, mọi người có thể thấy được cô đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
Thi thoảng, cô tâm sự về con gái và hành trình làm mẹ đầy chông gai của mình. Theo một số thông tin, hiện Hiền Thục đã tìm được tình yêu mới, nhưng cô vẫn giữ kín danh tính người này.