Nhan sắc 'vạn người mê' của Thúy Diễm sau 1 lần sinh nở, vóc dáng nóng bỏng khó cưỡng

Bên cạnh khả năng diễn xuất đỉnh cao, diễn viên Thúy Diễm được khán giả yêu mến khi sở hữu nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng cân đối sau 1 lần làm mẹ.

Là người của công chúng, diễn viên Thúy Diễm rất chú ý đến hình ảnh của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng và truyền thông. Không chỉ được đánh giá cao bởi sự tài năng, bà xã Lương Thế Thành còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp đầy ấn tượng. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ giúp cô gặt hái thành công như hiện tại.

Sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn giúp cô ngày càng xinh đẹp rạng ngời - Ảnh: FB

Mới đây, Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh vô cùng xinh đẹp lên trang cá nhân. Ở tuổi 34, bà xã Lương Thế Thành ngày càng thăng hạng nhan sắc. Vóc dáng của nữ diễn viên "Cát đỏ" sau sinh vẫn khiến nhiều đàn em kém tuổi ghen tỵ vì quá nuột nà.



Nhan sắc và vóc dáng cân đối của Thúy Diễm ở tuổi 34 - Ảnh: FB

Cô chiêm nghiệm về đam mê diễn xuất: "Việc gì khi đã làm hết lòng! Tuyệt nhiên không bao giờ hối tiếc! Mỗi vai diễn cho tôi thật nhiều trải nghiệm về cuộc đời mà đôi khi bản thân mình chẳng bao giờ có được từ cuộc sống của chính mình!

Tôi yêu công việc của mình! Yêu sự vất vả thức khuya dậy sớm, yêu mọi thứ! Và bây giờ tôi vẫn đang trên con đường học hỏi để trau dồi bản thân mình hằng ngày đây! Vì biết mình thật sự rất dở nhiều mặt".

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là một trong những đôi vợ chồng được yêu mến nhất hiện nay - Ảnh: FB

Bên cạnh sự nghiệp, Thúy Diễm có cuộc sống viên mãn bên ông xã Lương Thế Thành. Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng nghệ sĩ được mệnh danh là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của cặp đôi được bạn bè, người hâm mộ xuýt xoa.

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