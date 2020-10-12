Sinh con chưa lâu, vợ Cường Đô la từng chán nản và bế tắc cực độ vì vấn đề này

Hậu trường 12/10/2020 16:29

Đàm Thu Trang lần đầu chia sẻ nỗi khổ mà nhiều chị em gặp phải sau khi sinh con. Thậm chí cô từng rơi vào trạng thái bế tắc vì nó.

Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang vừa đăng tải bài viết chia sẻ về vấn đề nan giải mà mình gặp phải. Cụ thể sau khi sinh con, bà xã "đại gia phố núi" từng bế tắc vì bị tắc tia sữa 5 đến 6 lần một tuần. Việc này khiến cô vô cùng đau đớn và chán nản trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

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Đàm Thu Trang chia sẻ về nỗi khổ mà nhiều chị em mắc phải - Ảnh: FB
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Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật nhiều khoảnh khắc đáng yêu của ái nữ - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang viết: "Chắc hẳn mẹ nào nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ cũng phải trải qua ít nhất 1 lần về vấn đề tắc tia sữa... Và Trang cũng không ngoại lệ... Lúc đó mới thấu hiểu câu đau tắc tia sữa đau hơn đau đẻ không sai chút nào. Không biết các mẹ khác như thế nào và nói ra có ai tin không khi mà trong 1 tuần Trang bị tắc tia sữa tới 5,6 lần khiến cho Trang thấy nản và cảm giác không thể nuôi con bằng sữa mẹ được nữa vì tái đi tái lại quá nhiều lần và đau tới mức không muốn làm gì khác".

Sau khi tìm đủ mọi cách và cầu cứu nhiều bác sĩ có chuyên môn, Đàm Thu Trang mới biết được nguyên nhân.

Cô tiếp tục cho biết: "Ngay trong lúc thấy nhụt chí nhất và muốn từ bỏ thì may sao lại gặp người chuyên về thông tắc tia và tìm hiểu thì mới ra nguyên nhân là do không hợp máy hút sữa hiện tại và do lực hút của máy quá mạnh nên bị tổn thương dẫn tới chuyện tắc tia tái đi tái lại nhiều lần".

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Từ ngày có con, cuộc sống của vợ chồng 'đại gia phố núi' thêm viên mãn - Ảnh: FB

Sau nhiều tuần mệt mỏi, cuối cùng Đàm Thu Trang đã khắc phục được vấn đề này. Cô thở phào nhẹ nhõm và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với các chị em đang gặp phải trường hợp này.

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