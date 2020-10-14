Xúc động cảnh Thủy Tiên tận tay trao quà cho bà con vùng lũ, tiền cứu trợ đã chạm mốc 10 tỷ

Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đứng lên kêu gọi hỗ trợ người dân miền Trung gặp bão lũ. Sáng 13/10, cô lên tiếng kêu gọi đồng bào cả nước cùng chung tay đóng góp. Đến chiều cùng ngày, nữ ca sĩ đã có mặt tại Huế để phát quà cho người dân nơi đây. Sau 24 giờ vận động quyên góp, bà xã Công Vinh đã huy động được số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Thủy Tiên chuẩn bị nhu yếu phẩm và phao để đi thuyền vào tận nhà dân - Ảnh: FB

Trên fanpage chính thức, Thủy Tiên liên tục cập nhật điểm đến của mình để người dân theo dõi và ra nhận nhu yếu phẩm cần thiết. Cảnh mọi người vui mừng đến nhận quà thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.