Xúc động cảnh Thủy Tiên tận tay trao quà cho bà con vùng lũ, tiền cứu trợ đã chạm mốc 10 tỷ

Sau khi kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân vùng bão lũ, ca sĩ Thủy Tiên đã bay ra Huế và liên tục cập nhật vị trí phát nhu yếu phẩm cho bà con.
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Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đứng lên kêu gọi hỗ trợ người dân miền Trung gặp bão lũ. Sáng 13/10, cô lên tiếng kêu gọi đồng bào cả nước cùng chung tay đóng góp. Đến chiều cùng ngày, nữ ca sĩ đã có mặt tại Huế để phát quà cho người dân nơi đây. Sau 24 giờ vận động quyên góp, bà xã Công Vinh đã huy động được số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Trên fanpage chính thức, Thủy Tiên liên tục cập nhật điểm đến của mình để người dân theo dõi và ra nhận nhu yếu phẩm cần thiết. Cảnh mọi người vui mừng đến nhận quà thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.
Nữ ca sĩ tận tay trao từng suất quà cho người dân mà không thông qua tổ chức đoàn hội nào. Cô đi qua nhiều đoạn đường và trực tiếp trao tặng quà cho bà con. Đi đến đâu, cô cũng livestream cập nhật, thậm chí còn cẩn thận chia sẻ biển số xe để người dân vùng lũ có thể dễ dàng đón và nhận đồ viện trợ.
Dòng thông báo của Thủy Tiên tối 13/10: "Thông báo ai có người thân gần đường quốc lộ 13 có thể ra nhận thực phẩm tiếp tế nhắn người thân giúp Tiên. Mai 6h40 Tiên sẽ khởi hành từ Huế đi trên quốc lộ 13 đi đến chợ An Lộ để đi tàu vô trong.
Nhưng trên đường đi mình sẽ có thể dừng thả hàng giữa đường nếu có người dân gần đường cái bị ngập 2 bên đường mà gần quốc lộ có thể đại diện chèo xuồng ra lấy ạ. Từ 6h40 các anh chị đứng bên đường giúp Tiên nhé, Tiên sẽ ghé lại hỏi từng người nha".