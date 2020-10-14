Hậu đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ Hoài Lâm nhắn nhủ bất ngờ khi chứng kiến hạnh phúc của Đông Nhi

Vợ cũ Hoài Lâm - Bảo Ngọc gửi lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng trước tình cảm chân thành của cặp đôi.

Vừa qua, trong ngày đặc biệt của ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng đã viết tâm thư dài chúc mừng. Anh còn nhắn nhủ đầy yêu thương đến con gái sắp chào đời khiến mọi người xúc động. Ngay cả người từng đổ vỡ trong hôn nhân như vợ cũ Hoài Lâm - Bảo Ngọc cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tình cảm của cặp đôi.

Bảo Ngọc gửi lời chúc hạnh phúc đến Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh: FB

Cụ thể, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc dẫn link bài chia sẻ của Ông Cao Thắng và tâm sự về chuyện hôn nhân và tình yêu. Cô cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Bảo Ngọc chia sẻ: "Nhiều người xem hôn nhân là giết chết tình yêu, nhưng nhiều người xem hôn nhân thiêng liêng thật sự. Và khi những đứa trẻ chào đời, chữ trách nhiệm sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và sẽ không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh".

Sau khi ly hôn Hoài Lâm, Bảo Ngọc một mình chăm lo cho 2 con có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhất - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Bảo Ngọc nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Nhiều dân mạng để lại bình luận thương cảm cho cô sau khi hôn nhân đổ vỡ. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, vợ cũ Hoài Lâm cho rằng mình không hề chịu thiệt thòi, mà người tổn thương là các con.

Bảo Ngọc nhắn fan dưới bình luận: "Chị luôn nhận định từ đầu, nếu có sai chị vẫn chấp nhận, và cho được làm lại chị sẽ vẫn tin vào quyết định khi trước của mình, chỉ thiệt thòi là thiệt thòi cho Gà Cún thôi, và chị luôn cố gắng bù đắp hết tất cả, từng ngày cho Gà Cún, hiện tại Gà Cún vẫn đang lớn lên trong sự vui vẻ, hạnh phúc, đối với chị vậy là đủ".

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