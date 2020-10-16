Mẹ diễn viên Trung Ruồi đột ngột qua đời, Tự Long và loạt sao Việt gửi lời chia buồn

Hậu trường 16/10/2020 13:56

Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến gia đình diễn viên Trung Ruồi trước nỗi đau mất người thân.

Mới đây, diễn viên Trung Ruồi thay đổi trang cá nhân thành màu đen tang thương. Theo một số thông tin, mẹ ruột của nam diễn viên vừa đột ngột qua đời. Trước nỗi mất mát quá lớn, anh không thể nói thành lời.

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Trung Ruồi thay ảnh đại diện đen khi mẹ ruột qua đời - Ảnh: FB

Dưới bài viết của Trung Ruồi, nhiều nghệ sĩ, bạn bè gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình diễn viên hài, mong anh bớt đau buồn.

Ngay sau khi biết tin, nghệ sĩ Tự Long vào động viên: "Chia buồn cùng với em và gia đình. Vững vàng lên nhé, anh biết với em là một cú sốc lớn. Anh không thể nghĩ lại nhanh đến vậy mới gặp mẹ hôm đầy tháng ai ngờ đó là lần chào bà cuối cùng của anh". Nhiều đồng nghiệp như Chí Trung, Minh Vượng, Quang Minh, Hạ Vy, Hồng Vân, Văn Mai Hương... để lại bình luận chia buồn dưới bài viết.

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Cách đây không lâu, bà còn khỏe mạnh đến dự tiệc đầy tháng cháu nội và chụp ảnh cùng con dâu - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân của vợ Trung Ruồi, cô đăng tải dòng trạng thái đau lòng trước sự ra đi đột ngột của mẹ chồng.

Cô viết: "Cảm ơn mẹ. Người mẹ thứ 2 của con. Mẹ là người dũng cảm nhất, mẹ là người kiên trì nhất, mẹ là người thật thà nhất. Mẹ là mẹ của chồng con nhưng con luôn coi mẹ là người bạn chia sẻ, tâm sự thủ thỉ với nhau đến mức chồng con còn bảo mẹ con mình nói xấu chồng con.

Con nhớ hồi chúng con mới cưới mẹ nói với con. Hai đứa mày cãi nhau, mẹ sẽ bênh Hà không bênh Trung đâu, có vấn đề gì cứ vào với mẹ, mẹ bảo kê. Trung hỏi con đi đâu, con bảo con vào mẹ là Trung không nói được gì đâu. Rồi ngày con sinh Dứa - cháu nội của Bà. Dứa giống Bà đến nỗi mọi người nhìn Dứa cứ gọi Bà Liên, Bà Liên. Bà bảo với Dứa, sau mẹ Hà mà đi làm, Dứa vào bà trông cho mẹ đi làm thoải mái nhé. Sao Bà ra đi vội thế Bà ơi. Con thương Bà quá. Giờ con biết tâm sự với ai, giờ ai là bạn đồng minh của con đây. Con biết chồng con giờ đang đau lắm, buồn lắm. Giờ nhớ mẹ không biết tìm mẹ ở đâu mẹ ơi. Con không tin ngày này đến sớm vậy mẹ ạ. Mẹ ra đi thanh thản nhé, mẹ yêu của con. Cảm ơn ông trời đã cho con là con dâu của mẹ, người mẹ hiền lành thật thà có gì kể hết chả giấu 1 cái gì cả. Vĩnh biệt mẹ yêu".

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