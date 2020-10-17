Ba ruột phải nhập viện phẫu thuật, Ngọc Trinh luôn túc trực bên cạnh động viên, chăm sóc

Hậu trường 17/10/2020 14:15

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cho biết ca phẫu thuật của ba ruột đã thành công tốt đẹp. Suốt thời gian ông nhập viện, cô nàng luôn cận kề bên giường bệnh.

Vừa qua, Ngọc Trinh bất ngờ đăng ảnh ba ruột nằm viện chờ phẫu thuật. Chân dài Trà Vinh tiết lộ, trước khi bước vào ca mổ, ba cô bất an và lo lắng không ngừng. Hiểu được tâm lý nặng nề của đấng sinh thành, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp cùng các anh chị em luôn bên cạnh và làm trò để ông vui.

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Hình ảnh Ngọc Trinh vào viện chăm sóc ba ruột gây chú ý - Ảnh: Internet

Mới đây, Ngọc Trinh vui mừng thông báo ba ruột phẫu thuật thành công. Hiện ông đã tỉnh và đang trong giai đoạn phục hồi. Người mẫu Ngọc Trinh hài hước chọc ghẹo và gọi ba là "em bé" vì ông khó tính khi bệnh.

Ngọc Trinh chia sẻ tình trạng của ba ruột: "Tạ ơn Chúa, ca mổ thành công rồi. 7 Tòng của mình ổn rồi. Giờ chỉ còn chăm cho 7 Tòng mập mạp lên thôi. Cảm ơn cả nhà đã gửi lời hỏi thăm 7 Tòng của mình nhé".

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Sau ca phẫu thuật, cô luôn bên cạnh nắm tay động viên ông - Ảnh: Internet

Chia sẻ về việc ba ruột nhập viện phẫu thuật nhưng Ngọc Trinh không nói rõ ông mắc bệnh gì khiến mọi người khá hoang mang. Dù vậy, rất đông bạn bè, đồng nghiệp để lại bình luận hỏi thăm và chúc ba Ngọc Trinh sớm khỏe lại.

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Ngọc Trinh được khen là người con có hiếu - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh là "người đẹp thị phi" của làng giải trí Việt. Ngoài gu thời trang hở bạo, những phát ngôn của cô nàng xoay quanh vấn đề tình tiền luôn là đề tài gây bão mạng. Ồn ào ngoài xã hội, nhưng cô luôn được khen là người con có hiếu. Ngọc Trinh lo cho ba mẹ cuộc sống đầy đủ nhất về vật chất. Chân dài "Vòng eo 56" còn chuẩn bị phòng riêng tiện nghi cho đấng sinh thành tại biệt thự tiền tỷ.

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