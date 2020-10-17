Ca sĩ Quang Hà đau xót báo tin anh trai ruột vừa qua đời ở tuổi 43

Hậu trường 17/10/2020 14:13

Ca sĩ Lệ Quyên, Khánh Thi, Nhật Kim Anh, Vy Oanh... cùng đông đảo bạn bè, người hâm mộ gửi lời thành kính phân ưu đến Quang Hà và gia đình.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Hà đau lòng báo tin anh trai vừa qua đời. Trên chặng đường thành công của nam ca sĩ, anh trai là người luôn đồng hành và ủng hộ hết mình. Bởi vậy, sự ra đi đột ngột của anh trai Vũ Hoàng khi mới 43 tuổi khiến Quang Hà vô cùng đau lòng. 

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Quang Hà chia sẻ ảnh bên anh trai ruột kèm dòng tin buồn - Ảnh: FB

Quang Hà chia sẻ: "Xin trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đưa anh trai của con về cõi vĩnh hằng. Cả tuổi thơ của tôi chơi đùa lớn lên cùng nhau, cùng nhau mặc chung quần áo, cùng nhau ăn chung bát phở sẻ đôi, cùng nhau chịu những trận đòn của mẹ. Giờ đây ngồi viết những dòng này lòng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi. Mong anh yên nghỉ nơi chín suối. Một kiếp đời anh em mình làm anh em ruột thịt, mãi mãi muôn đời muôn kiếp cũng sẽ là như vậy nhé.

Thương anh lắm mà có bao giờ nói ra, anh cũng vậy mà. Em biết luôn cả điều đó. Một kiếp người trôi qua thật là nhanh anh nhỉ. Em sẽ ở lại chăm sóc tốt cho bố mẹ. Anh lên đường bình an anh nhé. Tạm biệt anh trai của em Vũ Hoàng!”.

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Anh nhận được lời động viên, chia buồn từ đồng nghiệp - Ảnh: FB

Ngay sau khi biết được tin buồn của gia đình Quang Hà, rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã vào chia buồn với nam ca sĩ. Dưới phần bình luận, Lệ Quyên, Nhật Kim Anh, Vy Oanh, Bằng Kiều... cùng nhiều nghệ sĩ gửi lời thành kính phân ưu.

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